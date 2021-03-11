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  4. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 4’üncü katta korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulunuyor. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 4’üncü katta korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulunuyor. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

11.03.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 4’üncü katta korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulunuyor.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 4’üncü katta korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulunuyor. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

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