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Çağlayan’daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 11:01 | Son Güncelleme

Çağlayan Adliyesinde meydana gelen silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Çağlayan Adliyesinde meydana gelen silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Ateş eden kişi olayda kullandığı silahla birlikte yakalanırken, silahın kuru sıkıdan bozma olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul 18’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir cinayet davası sonrası Çağlayan’daki Adalet Sarayı önünde silahlı kavga çıkmış ve 5 kişi gözaltına alınmıştı. Polis olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatmış, diğer şüphelilerin yakalanması için harekete geçmişti.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin devam eden çalışmaları sonucu olayın şüphelilerinden Kadir Ç. (21) 10 Eylül’de, kargaşa esnasında tetiği çeken kişi olduğu tespit edilen Baran T. (27) ise 11 Eylül’de yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Baran T.’nin Sultangazi’deki iş yerinde yapılan aramada, olayda kullandığı belirlenen silah ve boş şarjör ele geçirildi. Silahın kuru sıkıdan bozma olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kadir Ç. ve Baran T. adliyeye sevk edildi.

Adliye önündeki sıcak anlar kamerada
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde adliyenin yanında bulunan özel bir otoparkın önünde yürüyen kişilerin üzerine diğer grubun koşarak geldiği, Baran T.’nin de o esnada belinden çıkardığı silaha sarılarak ateş ettiği görüldü. İki grubun farklı yönlere kaçıştığı anlar da kameraya yansıdı.
Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

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