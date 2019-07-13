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Çağrı, ABD'li sevgilisine Athena Tapınağı'nda evlilik teklif etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 18:41 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, jeoloji mühendisi Çağrı Önder (28), Kosova'da 5 yıl birlikte çalışıp, ilişki yaşadığı Amerikalı Carley Flynn'e (27), Assos Athena Tapınağı'nda evlenme teklif etti.

Çağrı, ABD'li sevgilisine Athena Tapınağı'nda evlilik teklif etti

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, jeoloji mühendisi Çağrı Önder (28), Kosova'da 5 yıl birlikte çalışıp, ilişki yaşadığı Amerikalı Carley Flynn'e (27), Assos Athena Tapınağı'nda evlenme teklif etti. Yüzük takan çiftin düğünleri önümüzdeki günlerde Amerika’nın San Francisco şehrinde olacak.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Jeoloji Mühündisliği bölümünden mezun olan Çağrı Önder, ile Colorado Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Carley Flynn, Kosova'da 5 yıl birlikte çalıştı. Bechtel- Enka Kosova Otoyol Projesi Sanat Yapıları Mühendisi olarak görev yapan Önder, bir süre sonra gönlünü Amerikalı güzel Flynn'e kaptırdı. Arkadaşlıkları bir süre sonra ilişkiye dönüşünce Önder, sevgilisi Flynn'i memleketi Çanakkale'ye getirdi. Sevgilisini ailesiyle tanıştıran Önder, bir de sürpriz hazırladı.
Çağrı Önder, arkadaşlarıyla birlikte Kazdağlarında safari yaptıktan sonra Assos Athena Tapınağı'nı gezerken cebinden yüzüğü çıkarıp kız arkadaşı Carley Flynn'e evlenme teklif etti. Carley Flynn, bu teklif karşısında hem şaşkınlık hem de büyük bir mutluluk yaşadı. Arkadaşlarının alkışlarla ve konfeti patlatarak eşlik ettiği bu romantik anlarda, Önder, Flynn'e yüzüğü taktı. Çift ve arkadaşları antik kente bu mutlu anlarını kutladı.
Çağrı Önder ve Google'da data centerlar için stratejik uzlaşmacı olarak görev yapan Carley Flynn'in önümüzdeki günlerde Amerika'nın San Francisco şehrine yerleşip burada evlenecekleri öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Çağrı, ABD'li sevgilisine Athena Tapınağı'nda evlilik teklif ettiÇağrı, ABD'li sevgilisine Athena Tapınağı'nda evlilik teklif ettiÇağrı, ABD'li sevgilisine Athena Tapınağı'nda evlilik teklif ettiÇağrı, ABD'li sevgilisine Athena Tapınağı'nda evlilik teklif etti

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