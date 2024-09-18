Çağrı cihazlarıyla ilgili Türkiye risk altında mı? Bakan Uraloğlu'ndan ilk açıklama geldi: Net olarak söyleyebilirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye'nin gündeminde olan konularla ilgili Anadolu Ajansı Editör Masasında önemli açıklamalarda bulundu. Dün İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarıyla ilgili saldırısı hakkında konuşan Bakan Uraloğlu Türkiye'de böyle bir risk olmadığını vurguladı.

VERİ HIRSIZLIĞI İDDİASI

Son günlerin bir tartışmaları konusu da kişisel verilerin çalındığı iddiasıydı. Bakan Uraloğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından bugün de, "Bugünün Türkiye'sinde kişisel verilere ilişkin bir sızıntı ve riski yok. Suni şekilde bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

SİBER SALDIRILAR

Türkiye'nim her gün siber saldırıya uğradığını da belirten Uraloğlu, "400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasındayız." dedi.

INSTAGRAM'IN KAPATILMASI

Bilindiği üzere Instagram geçen haftalarda kapatılmış ve bir süre açılmamıştı. Türkiye Instagram'ım açıldığı Bakan Uraloğlu'ndan duymuştu. Uraloğlu bu konuyla ilgili ise, "Platformlar Türkiye'nin kararlı olduğunu biliyor. Gerektiği zaman her türlü yaptırımı yapabilir olduğumuzu ortaya koyduk." açıklamasını yaptı.

HIZLI TREN PROJESİ

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'yle ilgili de konuşan Uraloğlu, "2027'nin başlarında İzmir'i bitirmiş olacağız, hedefimiz bu. Ankara'dan İzmir'e 3,5 saatte gidilecek." derken "İstanbul ile Ankara arasında hem bir otoyol hem de yeni bir hızlı tren hattı inşa edelim istiyoruz." ifadelerine de yer verdi.