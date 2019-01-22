HABER

Çağrı Danışman davasında tüm polisler beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 15:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 3 polisi şehit eden şizofreni tedavisi gören Çağrı Danışman'ın işkence yapılarak öldürüldüğü iddiasına ilişkin açılan davada, 22 polis beraat etti.

Çağrı Danışman davasında tüm polisler beraat etti

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 3 polisi şehit eden şizofreni tedavisi gören Çağrı Danışman'ın işkence yapılarak öldürüldüğü iddiasına ilişkin açılan davada, 22 polis beraat etti.
​Muratpaşa ilçesi Turgut Reis Caddesi'nde, 4 Ekim 2012 günü akşam saatlerinde, şüpheli bir kişinin dolaştığı ihbar edildi. Olay yerine sevk edilen motosikletli polis ekibine, şizofreni tedavisi gören Çağrı Danışman tarafından ateş açıldı. Polis memuru Mehmet Çolak şehit olurken, meslektaşı Fatih Dinç ise devrilen motosikletin altında kaldı. Çolak'ın tabancasını da alarak otomobille kaçan Danışman, cezaevi kavşağında barikat kuran polis memurları Abdullah Bülbül ve Mustafa Kılınç'ı da şehit etti. Fatih Mahallesi'nde vurularak yakalanan Danışman, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi.
Çağrı Danışman'ın ailesi, oğullarının yakalandıktan sonra dövülüp işkence yapılarak öldürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine operasyona katılan 22 polis hakkında 'kasten öldürme' ve 'kendini savunamayacak kişiye işkence yapma' suçlarından dava açıldı.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları ile şikayetçi Melek Danışman ve avukatı Münip Ermiş katıldı.
Mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatine karar verdi. Çağrı Danışman'ın annesi Melek Danışman, karara tepki gösterdi. Oğlunun, polisler tarafından linç edildiğini öne süren Melek Danışman, “Oğlumun burnunu, çenesini, alnını, omzunu, kolunu, dişlerini kırmışlar. Sokak ortasında oğluma işkence yapılmış. Bu işkenceyi ben mi yaptım? Türkiye'de hukuk bitmiştir. Oğluma bunu yapan polisleri ve mahkeme heyetini Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.
Melek Danışman'ın avukatı Münip Ermiş, davayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Çağrı Danışman davasında tüm polisler beraat ettiÇağrı Danışman davasında tüm polisler beraat ettiÇağrı Danışman davasında tüm polisler beraat etti

PARTNER75 bin insanın kemikleri buradan çıktı75 bin insanın kemikleri buradan çıktı
WhatsApp'tan 'Kendimi vuruyorum' yazıp, intihar ettiWhatsApp'tan 'Kendimi vuruyorum' yazıp, intihar etti
Savcı, ünlü et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın beraatini istediSavcı, ünlü et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın beraatini istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Ankara'da sürpriz istifa

Ankara'da sürpriz istifa

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.