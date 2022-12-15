Çağrı Market çalışma saatleri nedir? Çağrı Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Çağrı Market 1980 yılında ilk şubesini İstanbul’da açmıştır. Kurulduğu günden bugüne pek çok şubesi ile marketler zinciri olan Çağrı Market zengin ürün çeşitliliğini müşterilerine sunar. Haftanın belirli günlerinde halk günü indirimleri de yapan marketin çalışma saatleri ziyaretçiler tarafından merak konusudur. İstanbul ve Kocaeli'de hizmet veren Çağrı Market çalışma saatleri arasında müşterilerine tam kapasite hizmet sunmaya devam eder.

Çağrı Market saat kaçta açılıyor?

Kocaeli ve İstanbul’da şubeleri bulunan Çağrı Market çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösterebiliyor. Açılış saatleri bulunduğu konuma göre 08.00 ila 10.00 arasında farklılık gösteriyor. Çağrı Market açılış saati arasındaki farkların sebebi bazı şubelerin alışveriş merkezinde ve çeşitli ortak alanlarda yer almasıdır. Şubelerin açılış saatleri market girişlerinde de yazılıdır. Çağrı Market açılış saati 08.00 - 10.00 aralığında farklılık gösterebilir.

Çağrı Market saat kaçta kapanıyor?

Çağrı Market kapanış saati de şubeler arasında farklılıklar gösterir. Farklı semtlerde pek çok şubesi bulunan Çağrı Market kapanış saati, bulunduğu konuma göre değişiklik gösterir. Alışveriş merkezi içinde yer alan Çağrı Market kapanış saati olan 22.00’a kadar hizmet verirken farklı konumlarda yer alan Çağrı Market kapanış saatlerinde farklılıklar görülebilir. Çağrı Market kapanış saati 21.30 ile 22.00 arasında değişiklik gösterir.

Çağrı Market cumartesi pazar açılış ve kapanış saati nedir?

Çağrı Market çalışma saatleri dâhilinde haftanın 7 günü açıktır. Çeşitli kategorilerde pek çok ürünün bir arada bulunduğu süpermarketler arasında yer alan Çağrı Market hafta sonları da hizmet verir. Çağrı Market çalışma saatleri arasında kasalar kesintisiz bir şekilde çalışır. Öğle arası tatili bulunmayan market şubeler arasında değişiklik gösterse de genellikle şubeler 08.00 – 22.00 saat aralıklarında açıktır. Çağrı Market hafta sonu çalışma saatleri hafta içi saatleri ile aynıdır. Haftanın her günü mesai saatleri sabit olan market çeşitli kampanya ve indirimleri ile de müşterilerin tercih ettiği seçenekler arasında yer alır.



