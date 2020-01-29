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Çağrı merkezi numarasıyla dolandırıcılık yapan 19 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:21 | Son Güncelleme

Kars merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Manisa ve Amasya'daki 23 adrese 22 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 19 kişi adliyeye çıkarıldı

Kars merkezli 6 ilde "0850"li hatlar üzerinden 33 milyon 500 bin lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik 23 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5'i kadın 19 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giden bir kişinin 0850'li hattan aranarak 15 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmada, Kars merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Manisa ve Amasya'daki 23 adrese 22 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 19 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altından Kars Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

- Olay

Türkiye genelinde çok sayıda kişinin kart ve kimlik bilgilerini kopyalayıp daha sonra 0850'li numaralardan arayarak kendilerini banka personeli olarak tanıtan suç örgütüne yönelik Kars merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Manisa ve Amasya'daki 23 adrese 22 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Örgüt üyelerinin dijital materyallerinde inceleme yapan polis, 10 bin 550 vatandaşa ait kimlik bilgisi, banka kartı numarası, banka kartı son kullanma tarihi ve kart arkasında yer alan güvenlik kodları ele geçirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Çağrı Merkezi Kars

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