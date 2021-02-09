Çağrı merkezi operasyonunda 28 kişi tutuklandı

Balıkesir merkezli 2 ilde, erkekleri "jigolo yapma" vaadiyle vatandaşları dolandıran şahısların emniyetteki sorguları tamamlandı. Adliyeye çıkarılan 49 kişiden 28’i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları “Jigolo olmak ister misiniz?” diye açılan internet sayfasında yaklaşık 120 bin lira civarında dolandıran ve yakalanan 49 kişinin emniyetteki işlemlerini tamamlandı. Polislerin yaptığı kapsamlı çalışmalar sonucunda, olayın organize bir şekilde gerçekleştiği ve 44 şüpheli şahsın organize suç örgütünün içerisinde olduğu tespit edildi. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalarda 100 farklı müştekinin aynı yöntem ile dolandırıldıkları tespit edildi. 29 Ocak günü gerçekleştirilen eş zamanlı planlı operasyon sonucu İstanbul’da 46 ve Gaziantep’de 3 şüpheli olmak üzere toplam 49 şüpheli yakalanarak Balıkesir’e getirildi. Emniyette sorguları tamamlanan şahıslar adliyeye çıkarıldı.

Zanlılardan 28’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 13’ü adli kontrol şartıyla salıverildi. 8’i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



