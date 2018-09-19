HABER

Çağrı merkezi üzerinden cinsel gücü artırıcı hap satışına 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 10:55 | Son Güncelleme

ANKARA'da polis ekipleri, yurda kaçak yollarla cinsel gücü artırıcı hap getiren ve bunları çağrı merkezi üzerinden satışa sunanlara yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı.

Çağrı merkezi üzerinden cinsel gücü artırıcı hap satışına 15 gözaltı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis ekipleri, yurda kaçak yollarla cinsel gücü artırıcı hap getiren ve bunları çağrı merkezi üzerinden satışa sunanlara yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı. Çağrı merkezi çalışanlarının, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan başka kadınlara ait fotoğrafları alıp, kendi fotoğrafları gibi müşterilere gönderdiği ortaya çıktı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, O.N.D. ile H.K.'nın yasa dışı yollarla ülkeye cinsel gücü artırıcı hap getirdiği ve bunları çağrı merkezi üzerinden piyasaya sürdüğü tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Kızılay Menekşe Sokak'ta bulunan çağrı merkezine operasyon düzenledi. Operasyonda O.N.D. ve H.K. ile birlikte 13 kadın çalışan gözaltına alındı.
Merkezde yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Müşterilere gönderilmek için hazırlanan kargo paketlerinin içinde kadın fotoğrafları bulundu. Çalışanların, paketler içindeki başkalarına ait fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi 'Facebook'tan aldığı ve bu fotoğrafları telefonda konuştukları kişilere kendilerine ait gibi ürünlerle birlikte gönderdiği tespit edildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13 kadın çalışan savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan O.N.D ve H.K. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Çağrı merkezi üzerinden cinsel gücü artırıcı hap satışına 15 gözaltıÇağrı merkezi üzerinden cinsel gücü artırıcı hap satışına 15 gözaltı

PARTNERÜnlü model seksi büstiyerinin kurbanı oldu!Ünlü model seksi büstiyerinin kurbanı oldu!
Kocaeli’de yangın faciası: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralı (2)- YenidenKocaeli’de yangın faciası: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralı (2)- Yeniden
Modern bir 'peri masalı': Karısıyla tanıştığı gün şeftali fidanı dikti, dokuz yıl sonra oğulları ilk meyveyi yediModern bir 'peri masalı': Karısıyla tanıştığı gün şeftali fidanı dikti, dokuz yıl sonra oğulları ilk meyveyi yedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür

Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da cinsel içerikli ürün operasyonu: Sosyal medyada fotoğraf bulup kargolara koymuşlar

Ankara'da cinsel içerikli ürün operasyonu: Sosyal medyada fotoğraf bulup kargolara koymuşlar

Kayıp Sedanur'da önemli gelişme: Gözaltına alındı, samanlık didik didik aranıyor

Kayıp Sedanur'da önemli gelişme: Gözaltına alındı, samanlık didik didik aranıyor

Erkek olmak için 5 bin dolar arıyor: Evlenip yuva kurmak istiyorum!

Erkek olmak için 5 bin dolar arıyor: Evlenip yuva kurmak istiyorum!

Yaşlı adam kanlar içinde kalmıştı... Cinsel saldırının kurbanı çıktı!

Yaşlı adam kanlar içinde kalmıştı... Cinsel saldırının kurbanı çıktı!

Leyla'nın babası konuştu: Kayıp Sedanur'un sonu umarım kızıma benzemez

Leyla'nın babası konuştu: Kayıp Sedanur'un sonu umarım kızıma benzemez

Almanya'dan İzmir'e gelen 19 yaşındaki Neslişah her yerde aranıyor! Gelen telefon polis ekiplerini alarma geçirdi

Almanya'dan İzmir'e gelen 19 yaşındaki Neslişah her yerde aranıyor! Gelen telefon polis ekiplerini alarma geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.