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Çağrı Merkezleri Derneği’nin yeni dönem başkanı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 13:52 | Son Güncelleme

ÇAĞRI Merkezleri Derneği, yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Rengin Ağılönü oldu.

Çağrı Merkezleri Derneği’nin yeni dönem başkanı belli oldu

İSTANBUL, (DHA) - ÇAĞRI Merkezleri Derneği, yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Rengin Ağılönü oldu.
Çağrı Merkezleri Derneği’nin, 12 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeterli çoğunluk sağlandı ve dernek organlarının belirlenmesi için seçim yapıldı. Seçim sonucunda, Erişim Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Rengin Ağılönü, oybirliği ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.
Çağrı Merkezleri Derneği'nin, sektörün yaklaşık yüzde 90’ını temsil eden ve önde gelen çağrı merkezi firmalarını tek çatı altında toplayan önemli bir referans noktası olduğunu belirten Rengin Ağılönü, şöyle konuştu:
"Daha önce yönetim kurulu üyesi olarak yer aldığım üç yıllık faaliyet dönemi içerisinde, sektörümüzün gelişimi adına belirlediğimiz öncelikli konularımız çerçevesinde pek çok önemli çalışma gerçekleştirdik. Büyük bir heyecan ve istekle devraldığım başkanlık görevim süresince, tarafsızlık ilkemiz doğrultusunda tüm bu çalışmaları bir adım öteye taşıyabilmek, sektörümüze katkı sağlayacak yeni projelere imza atabilmek hiç şüphesiz en büyük hedefimiz ve sorumluluğumuz olacaktır.”
Geçtiğimiz dönemde derneğin başarılarında emeği olan yönetim ve denetim kurulu üyelerine özverili çalışmaları için teşekkür eden Ağılönü, yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerini de tebrik ederek seçim sonuçlarının hem dernek hem de sektör için hayırlı olmasını diledi.
RENGİN AĞILÖNÜ KİMDİR?
1967 Ankara doğumlu olan Rengin Ağılönü, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. Aynı sene İş Bankası’nda Organizasyon Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başladı. İş Analizi, İş Basitleştirme, Kadro Hesaplama, Verimlilik Analizleri konularında çalışmalar yaptı. Organizasyon Müdürlüğünde çeşitli kademelerde yönetici olarak görev yaptıktan sonra 2006- 2010 arasında Değişim Yönetimi Başkanlığında; organizasyon-süreç-insan kaynakları ve teknoloji değişimlerini kapsayan Müşteri Odaklı Dönüşüm Programının tasarım ve uygulamalarında görev aldı. 2010 yılında; Çağrı Merkezi, Müşteri Talep ve Şikâyet Yönetimi, Bankamatik Operasyonları gibi fonksiyonları içeren ADK Operasyonları Bölümü Müdürlüğüne atandı. Ağılönü, 2012 yılından bu yana Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

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