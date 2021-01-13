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  4. Çağrısı sonrası ABD karışmıştı! Trump'tan 'Sinirlerinize hakim olun' mesajı

Çağrısı sonrası ABD karışmıştı! Trump'tan 'Sinirlerinize hakim olun' mesajı

13.01.2021 22:41 | Son Güncelleme:
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Çağrısı sonrası ABD karışmıştı! Trump'tan 'Sinirlerinize hakim olun' mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın yemin töreni öncesi ABD halkına "tansiyonu düşürme ve sinirlerine hakim olma" çağrısı yaptı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, ABD başkanı seçilen Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni nedeniyle geniş çaplı protestolar olacağı haberlerine dikkati çekti.

Destekçilerine seslenen Trump, "Ortada şiddet, kanunların çiğnendiği eylemler ve her türlü Vandallık olmaması konusunda uyarıyorum." ifadesini kullandı.

Trump, Amerikan değerlerinde şiddete yer olmadığının altını çizerek, "Tüm Amerikalıları, tansiyonu düşürmeye ve sinirlerine hakim olmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

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TRUMP YANLILARI KONGREYİ BASMIŞTI

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici, Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Pence ise dün Pelosi'ye gönderdiği mektupta bu maddeyi uygulamayacağını açıklamıştı.

ÜST DÜZEY ALARM VERİLDİ

Öte yandan 20 Ocak'ta Kongre önünde yapılacak törende bazı grupların silahlı eylemler düzenleyebileceği ve karşıt grupların çatışabileceği endişeleri nedeniyle başkent Washington'da yerel ve federal güvenlik güçleri, üst düzey alarma geçirildi.

Washington'ın güvenliği için birçok eyaletten görevlendirilen Ulusal Muhafız sayısı 20 bine çıkarıldı.

Ulusal Muhafızlar, Kongre ve çevresinde konuşlandırıldı.

Öte yandan törenin yapacağı alanın da bulunduğu ve kent merkezini oluşturan National Mall da önlemler çerçevesinde ziyarete kapandı. (AA)

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