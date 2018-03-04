Cahide Sonku'nun film yıldızından bulaşıkçılığa uzanan film gibi hikayesi

Türkiye'nin ilk kadın sinema yıldızı ve ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku'nun bulaşıkçılıkla biten hikayesi, herkesi derinden etkiledi.

Cahide Sonku'nun film gibi hikayesi

1 / 6 EFSANE YÖNETMEN ONA KOL KANAT GERMİŞTİ Türk sinemasının efsane yönetmeni Muhsin Ertuğrul, kariyerinin başlangıcından son günlerine kadar Cahide Sonku'ya kol kanat gerdi. Fakat eşi Neyyire Hanım Cahide Sonku'yu her zaman kıskandı. Oysa Cahide Sonku her zaman büyük bir hayranlık ve sevgi duyduğu Muhsin Ertuğrul'a karşı özel bir duygu beslemiyordu. Muhsin Ertuğrul eşinin ölümünden sonra Cahide Sonku'ya evlilik teklifinde bulundu ama kabul görmedi.

2 / 6 YETENEĞİ HEMEN FARK EDİLMİŞTİ Cahide Sonku Darülbedayi'de sahnelenen müzikli oyunlarda figüran balerin olarak sahneye ilk adımını atmıştı. Onu keşfeden Muhsin Ertuğrul'du. Figüranlık yaparken bütün oyuncuların rollerini ezberlemiş, diyeceğini unutanlara yardım eden Cahide Sonku'nun yeteneğini ve güzelliğini fark etmesi üzerine figüranlıktan oyunculuğa geçmesine yardımcı oldu.

3 / 6 EŞİ ALDATMIŞTI Cahide Sonku 1933'te Muhsin Ertuğrul'un rejisörlüğünü yaptığı 'Söz Bir Allah Bir' adlı filmle başrol oyuncusu olarak sinemaya geçtiğinde daha 14 yaşındaydı. "Muhsin Ertuğrul bu genç kıza aşık olduğu için başrole koydu" diyenler de vardı. 'O Kadın' oyunu o güne kadar görülmemiş bir şekilde rekor sayıda sahnelendi. Cahide Sonku tiyatroda, sinemada ne kadar mutluysa evde o kadar mutsuzdu. Annesi gittikçe kötüleşiyor, komşuların bakımıyla yaşıyordu.

4 / 6 Bir akşam tiyatrodan dönüşte annesinin başında kuran okunduğunu duydu. Artık annesi yoktu, tek başınaydı. Cahide Sonku çapkınlığıyla ünlü sahne arkadaşı Talat Artemel ile 1936'da evlendi. Eşinin kendisini aldatması nedeniyle iki sene sonra boşandı. Yalnız yaşamaya başlamıştı. Erkeklerin önüne servetlerini dökmesi çok hoşuna gidiyordu.

5 / 6 "ANCAK APTAL KADINLAR PARASIZ KALIR" Cahide Sonku o sıralarda bir akşam Pera Palas'ta kahve içerken yanındaki kadın arkadaşına "Ancak aptal kadınlar parasız kalır." demiş ve gülmüştü. Eski utangaç figüran kız gitmiş yerine özgüveni son derece sağlam, yeteneğini ve güzelliğini kullanmayı öğrenen bir kadın gelmişti.