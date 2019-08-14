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Cahit Berkay ile Hayko Cepkin aynı sahnede

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 13:40 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde düzenlenen Trakya Müzik Festivali'nde sahne alan Hayko Cepkin ile Moğollar grubunun kurucularından Cahit Berkay, sahnede duygu dolu anlar yaşadı.

Cahit Berkay ile Hayko Cepkin aynı sahnede

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin Enez ilçesinde düzenlenen Trakya Müzik Festivali'nde sahne alan Hayko Cepkin ile Moğollar grubunun kurucularından Cahit Berkay, sahnede duygu dolu anlar yaşadı.
Edirne'nin Saroz Körfezi kıyısında bulunan turistik ilçesi Enez'de bu yıl ilk kez Trakya Müzik Festivali düzenlendi. Festivalde ünlü şarkılar ve gruplar sahne alırken, rock müziğin önde gelen isimlerinden Hayko Cepkin, konserinde aynı gün sahne alan Moğollar'ın kurucularından Cahit Berkay'ı sahnesine davet etti. Moğollar'ın, bestelediği, 'Issızlığın Ortasında' adlı şarkısını birlikte seslendiren Cahit Berkay ve Hayko Cepkin, şarkının bitiminde duygulu anlar yaşadı. Konseri izleyenler, Berkay ve Cepkin'i dakikalarca alkışladı.

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Cahit Berkay ile Hayko Cepkin aynı sahnedeCahit Berkay ile Hayko Cepkin aynı sahnedeCahit Berkay ile Hayko Cepkin aynı sahnedeCahit Berkay ile Hayko Cepkin aynı sahnede

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