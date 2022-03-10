Cahit Kaşıkçılar, TV 8'de canlı olarak yayınlanan 2 . Sayfa programında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'e açıklamalarda bulundu. Flash TV'de yayınlanan filmlerle tanınan ünlü oyuncunun açıklamaları programa damga vurdu. Peki Cahit Kaşıkçılar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Cahit Kaşıkçılar filmleri nelerdir? Sevilen oyuncunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

CAHİT KAŞIKÇILAR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cahit Kaşıkçılar, 11 Ekim 1957 tarihinde Bursa’da doğdu.

Cahit Kaşıkçılar'ın tam adı Cahit Kaan Kaşıkçılar’dır

Cahit Kaşıkçılar, ortaokuldan mezun olduktan sonra eğitim hayatını sürdürmedi.

1980'lerde Bursa'da İncirli caddesinde video kaset kiralama dükkânı işleten Kaşıkçılar düğünlerde de kameramanlık yapmıştır.

90’lı yılların başında da Ko Dans Üçlüsüne benzer bir grup kurmuş, bu grupla düğünlerde çeşitli gösteriler yapmıştır. 1993 yılında Flash TV tarafından Bursa'da çekimleri yapılan Gerçek Kesit dizisi ile oyunculuğa başladı. Sarı bıyığı sebebiyle Sarı Bıyık lakabını aldı. Kaşıkçılar, daha sonraları Gerçek Kesit dizinin senaryo yazarlığını ve bazı bölümlerinin yönetmenliğini de yaptı.

Uzun yıllardır Bursa'da yaşayan Cahit Kaşıkçılar'ın kendine ait bir yapım şirketi vardır.

Cahit Kaşıkçılar, Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır.

2018 yılında yönetmen Onur Ünlü’nün yönettiği “Manyak” adlı filmde başrolde rol aldı. Filmin kadrosunda Kaşıkçılar'ın yanı sıra Emel Emir, Fatma Pazvant, Mehmet Vanlıoğlu, Erdal Parmaksız, Zehra Sözügüzel, Mesut Hakyemez ve Perihan Savaş gibi isimler yer alıyor.

2. SAYFANIN KONUĞU CAHİT KAŞIKÇILAR'IN FİLMLERİ NELERDİR?

Cahit Kaşıkçılar filmleri ve dizileri :

Senaryo :

1993 - Gerçek Kesit (TV Dizisi)

Oyuncu :

2018 - Manyak (Rıza) (Sinema Filmi)

2016 - Bünyamin (Cahit Abi) (TV Filmi)

2014 - Piyasadan Büyük Alacağımız Var (Oyuncu Koçu) (Sinema Filmi)

2014 - Kardeş Payı (Hakim) (TV Dizisi)

2013 - Herşey Yolunda Merkez (Taksici) (TV Dizisi)

2012 - Aşkın Halleri (TV Dizisi)

2011 - 2017 - Arka Sokaklar (6. -12 sezon) (Osman) (TV Dizisi)

2011 - Leyla ile Mecnun (Organ mafyası) (Sarı Bıyık) (TV Dizisi)

2010 - Aşk-ı Memur (Halid Ziya)(Kısa Film)

2010 - Adı Aşk Bu Eziyetin (Komşu Esnaf) (Sinema Filmi)

2010 - Akasya Durağı -3. Sezon (Balıkçı Temel) (TV Dizisi)

2009 - Sıkı Dostlar (TV Dizisi)

2009 - Kanal-İ-zasyon (Anchorman Sarıbıyık) (Sinema Filmi)

2008 - Aşk Tutulması (Berber) (Sinema Filmi)

2007 - Yemin (Okul Müdürü) (TV Dizisi)

2006 - Sev Kardeşim (Mahalleli) (TV Dizisi)

2005 - Yanık Koza (Doktor) (TV Dizisi)

2005 - Dikkat Şahan Çıkabilir (Samet) (TV Dizisi)

2005 - Belalı Baldız (TV Dizisi)

2005 - Aşk Oyunu (Mehmet) (TV Dizisi)

2005 - 2006 - Acı Hayat (Emlakçı) (TV Dizisi)

2004 - Kapkaç (TV Filmi)

2004 - Kadın İsterse (Dayı) (TV Dizisi)

2004 - Düşman Kızı (TV Filmi)

2004 - Cennet Mahallesi (TV Dizisi)

2003 - Hayat Bilgisi (Cahit) (TV Dizisi)

2003 - Aşk Olsun (TV Dizisi)

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Emlakçı) (TV Dizisi)

2002 - Kınalı Kar (Nikah Memuru) (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (Nihat) (TV Dizisi)

2002 - Abdülhamit Düşerken (Sinema Filmi)

2001 - Yeditepe İstanbul (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2001 - Tatlı Hayat (Cemal) (TV Dizisi)

1996 - Gurbetçiler (TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (Keraneci Hüseyin) (TV Dizisi)

1993 - Gerçek Kesit (Sarı Bıyık) (TV Dizisi)

1980 - Banker Bilo (Bilo'nun Adres Sorduğu 3.cü Kişi) (Sinema Filmi)

