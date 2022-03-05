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Cahit Özkan kimdir? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan nereli ve kaç yaşında?

05.03.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cahit Özkan yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamanın ardından Denizli Milletvekili ve AK Partili isme ilişkin Cahit Özkan kimdir? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen internet kullanıcıları, araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

Cahit Özkan kimdir? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan nereli ve kaç yaşında?

Cahit Özkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Gündeme ilişkin konuların yanı sıra başka konuların da ele alındığı kurulda grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu. Cahit Özkan açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Cahit Özkan kimdir? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

CAHİT ÖZKAN KİMDİR?

Cahit Özkan, 1976'da Denizli'de dünyaya geldi. Babasının ismi Süleyman, annesinin ismi Neriman'dır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Londra'da Hukuk İngilizcesi üzerine eğitim gördü. Kocaeli Üniversitesinde Özel Hukuk alanında ve İstanbul Bilgi Üniversitesinde İnsan Hakları alanında yüksek lisansını tamamladı. 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Yargılama Usulü' konulu yüksek lisans tezi hazırladı.

Üniversite yıllarında International Law Student Association Yönetim Kurulu Üyeliği, Yeşilay Zeytinburnu Şube Başkan Yardımcılığı, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı, Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreterliği, Uluslararası Hukuk Merkezi Başkanlığı, Hukukun Üstünlüğü Platformu Başkanlığı ve Hukukçular Derneği Başkanlığı olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda çalıştı. Uluslararası Anayasa Kongresi, Uluslararası Tahkim Kongresi, Türkiye'de ve Dünyada Ceza Reformları Kongresi, Yargı Reformu Sempozyumu gibi önemli projeler başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonda görev üstlendi. Kamu ve özel hukuk alanında makaleleri yayımlandı. Cahit Özkan, polis Akademisinde öğretim görevlisi olarak İnsan Hakları Hukuku dersleri verdi. İdeal Hukuk Dergisi ve internet sitesini hukuk camiasına kazandırdı. Hukuk Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve Editörlüğünü yaptı. Uluslararası Anayasa Kongresi Tebliğler, Anayasa Teorisi, Uluslararası Hak İhlalleri isimli kitaplar ve Anayasa Hukuku Mevzuatı gibi yayınların çıkmasına katkı sağladı.

Ak Parti'den 1 Kasım 2015'te 26.Denizli Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisin'de yasama çalışmalarına katıldı.

İngilizce bilen Cahit Özkan, evli ve üç çocuk babasıdır.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ CAHİT ÖZKAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan 46 yaşındadır. Denizli'de dünyaya gelen AK Partili isim yaptığı açıklamalar sebebiyle sık sık gündem olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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