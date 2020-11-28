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Cahit Sıtkı Tarancı’nın yeğeni korona virüse yenik düştü

28.11.2020 16:44 | Son Güncelleme:
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35 yaş şiiri ile bilinen Türk yazarı şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın yeğeni Yılmaz Tarancı Diyarbakır Memorial Hastanesinde korona virüse yenik düştü.Diyarbakır Memorial Hastanesinde Basın Halkla İlişkiler Bölümünde görevli olan 35 yaş şiiri ile bilinen Türk yazarı şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın yeğeni 36 yaşındaki Yılmaz Tarancı korona virüse yenik düştü.

35 yaş şiiri ile bilinen Türk yazarı şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın yeğeni Yılmaz Tarancı Diyarbakır Memorial Hastanesinde korona virüse yenik düştü.
Diyarbakır Memorial Hastanesinde Basın Halkla İlişkiler Bölümünde görevli olan 35 yaş şiiri ile bilinen Türk yazarı şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın yeğeni 36 yaşındaki Yılmaz Tarancı korona virüse yenik düştü. Yaklaşık bir aydır çalıştığı hastanede tedavi gören Tarancı fenalaşarak yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Bugün öğle saatlerinde korona virüse yenik düşen Tarancı basın camiasını yasa boğdu. İkindi namazı sonrası babası ile aynı kabire defnedilen Tarancı, geride gözü yaşlı sevdiklerini bıraktı.

Kapı kapı PCR testi satışı için gönderildi
İddiaya göre Diyarbakır Memorial Hastanesinde Basın Halkla İlişkiler Bölümünde görevli olan Yılmaz Tarancı’ya görevi olmamasına rağmen pazarlamacı olarak hastane yetkilileri yönlendirmesiyle kapı kapı PCR testi satışı yaptırıldı. PCR testi tanıtımı ve satışı yaparken korona virüse yakalanan Tarancı, hastanede tedavi edilirken hayatını kaybetti.

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