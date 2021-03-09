Çakallarla Dans 4 nerede ve ne zaman çekildi? Oyuncular kimler?

Başrollerini Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar'ın yer aldığı Çakallarla Dans 4 filmi 25 Kasın 2016 tarihinde vizyona girdi. Aynı evde yaşamaya başlayan 4 arkadaş, bir harita bularak gömü aramaya koyulurlar ve olaylar gelişir.
Senaryosu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker tarafından yazılan Çakallarla Dans 4'ün yönetmen koltuğunda da Murat Şeker oturuyor.
Bir komedi filmi olan Çakallarla Dans 4, 2016 yılında İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi ve 25 Kasım 2016 tarihinde vizyona girdi.
Oldukça beğenilen serinin 4. filminde Muhasebeci Servet, Köfte Necmi, Kayınço Gökhan ve Del Piero Hikmet, ekonomik zorluklar sebebiyle aynı evde yaşamaya başlar. Normalde oldukça yakın olan bu dörtlü, konu ev arkadaşlığı olunca oldukça zorlanır ve uyum sağlamakta güçlük çekerler. Günlerden bir gün, Berber Hüseyin Abi bu dört arkadaşın karşısına oldukça cazip ama bir o kadar da çılgın bir planla çıkagelir.
Berber Hüseyin Abi'nin Almanya'daki dayısının oğlu vefat etmiş ve vasiyet olarak neyi gösterdiği belli olmayan bir harita bırakmıştır. Bu haritanın bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren dörtlü ve Hüseyin Abi, haklı oldukları umuduna tutunarak Edirne'ye doğru yola çıkarlar.
4 başrol oyuncusundan biri olan Şevket Çoruh, Kayınço Gökhan karakterini canlandırmaktadır. Hikmet, Servet ve Necmi'nin arkadaşı olan Kayınço Gökhan, Necla'nın kocasıdır.
Uyuşturucu bağımlısı olan Köfte Necmi karakterini Timur Acar canlandırmaktadır. Köfte Necmi, Gökhan, Servet ve Hikmet'in arkadaşıdır.
Muhasebeci Servet karakterine İlker Ayrık hayat veriyor. Fatma'nın kocası.
4 başrolden biri olan Del Piyero Hikmet karakterini Murat Akkoyunlu canlandırıyor.
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