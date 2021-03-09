Çakallarla Dans 4 nerede ve ne zaman çekildi? Oyuncular kimler?

Başrollerini Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar'ın yer aldığı Çakallarla Dans 4 filmi 25 Kasın 2016 tarihinde vizyona girdi. Aynı evde yaşamaya başlayan 4 arkadaş, bir harita bularak gömü aramaya koyulurlar ve olaylar gelişir.

ÇAKALLARLA DANS 4 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Senaryosu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker tarafından yazılan Çakallarla Dans 4'ün yönetmen koltuğunda da Murat Şeker oturuyor.

Bir komedi filmi olan Çakallarla Dans 4, 2016 yılında İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi ve 25 Kasım 2016 tarihinde vizyona girdi.

ÇAKALLARLA DANS 4 KONUSU

Oldukça beğenilen serinin 4. filminde Muhasebeci Servet, Köfte Necmi, Kayınço Gökhan ve Del Piero Hikmet, ekonomik zorluklar sebebiyle aynı evde yaşamaya başlar. Normalde oldukça yakın olan bu dörtlü, konu ev arkadaşlığı olunca oldukça zorlanır ve uyum sağlamakta güçlük çekerler. Günlerden bir gün, Berber Hüseyin Abi bu dört arkadaşın karşısına oldukça cazip ama bir o kadar da çılgın bir planla çıkagelir.

Berber Hüseyin Abi'nin Almanya'daki dayısının oğlu vefat etmiş ve vasiyet olarak neyi gösterdiği belli olmayan bir harita bırakmıştır. Bu haritanın bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren dörtlü ve Hüseyin Abi, haklı oldukları umuduna tutunarak Edirne'ye doğru yola çıkarlar.