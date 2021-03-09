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  4. Çakallarla Dans 4 nerede ve ne zaman çekildi? Oyuncular kimler?

Çakallarla Dans 4 nerede ve ne zaman çekildi? Oyuncular kimler?

09.03.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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Çakallarla Dans 4 nerede ve ne zaman çekildi? Oyuncular kimler?

Çakallarla Dans 3 : Sıfır Sıkıntı filminin devam filmi olarak çekilen Çakallarla Dans 4, bir komedi filmi olarak izleyiciler ile buluştu. Senaristliğini Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker'in üstlendiği Çakallarla Dans 4 filminde fakirlikle terbiye edilen ekibin aynı evde yaşaması konu edildi.

Başrollerini Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar'ın yer aldığı Çakallarla Dans 4 filmi 25 Kasın 2016 tarihinde vizyona girdi. Aynı evde yaşamaya başlayan 4 arkadaş, bir harita bularak gömü aramaya koyulurlar ve olaylar gelişir.

ÇAKALLARLA DANS 4 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Senaryosu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker tarafından yazılan Çakallarla Dans 4'ün yönetmen koltuğunda da Murat Şeker oturuyor.

Bir komedi filmi olan Çakallarla Dans 4, 2016 yılında İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi ve 25 Kasım 2016 tarihinde vizyona girdi.

ÇAKALLARLA DANS 4 KONUSU

Oldukça beğenilen serinin 4. filminde Muhasebeci Servet, Köfte Necmi, Kayınço Gökhan ve Del Piero Hikmet, ekonomik zorluklar sebebiyle aynı evde yaşamaya başlar. Normalde oldukça yakın olan bu dörtlü, konu ev arkadaşlığı olunca oldukça zorlanır ve uyum sağlamakta güçlük çekerler. Günlerden bir gün, Berber Hüseyin Abi bu dört arkadaşın karşısına oldukça cazip ama bir o kadar da çılgın bir planla çıkagelir.

Berber Hüseyin Abi'nin Almanya'daki dayısının oğlu vefat etmiş ve vasiyet olarak neyi gösterdiği belli olmayan bir harita bırakmıştır. Bu haritanın bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren dörtlü ve Hüseyin Abi, haklı oldukları umuduna tutunarak Edirne'ye doğru yola çıkarlar.

ÇAKALLARLA DANS 4 OYUNCULARI KİMLER?

ŞEVKET ÇORUH - KAYINÇO GÖKHAN

4 başrol oyuncusundan biri olan Şevket Çoruh, Kayınço Gökhan karakterini canlandırmaktadır. Hikmet, Servet ve Necmi'nin arkadaşı olan Kayınço Gökhan, Necla'nın kocasıdır.

TİMUR ACAR - KÖFTE NECMİ

Uyuşturucu bağımlısı olan Köfte Necmi karakterini Timur Acar canlandırmaktadır. Köfte Necmi, Gökhan, Servet ve Hikmet'in arkadaşıdır.

İLKER AYRIK - MUHASEBECİ SERVET

Muhasebeci Servet karakterine İlker Ayrık hayat veriyor. Fatma'nın kocası.

MURAT AKKOYUNLU - DEL PİYERO HİKMET

4 başrolden biri olan Del Piyero Hikmet karakterini Murat Akkoyunlu canlandırıyor.


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