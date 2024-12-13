‘Çakallarla Dans 7’ vizyona girdiği hafta 258.765 seyirci ile listenin zirvesine yerleşti!

İlk hafta sonu 173.851 seyirci ile büyük bir başarıya ulaşan ve sinemaların yüzünü güldüren ‘Çakallarlla Dans 7’ vizyondaki ilk haftasında toplam 258.765 seyirci tarafından izlenerek en çok izlenen film oldu. Çakallar, yıllardır sürdürdüğü başarısına bir yenisini daha ekleyerek yerli sinemaya can suyu oldu.

Gişede Haftanın Yeni Lideri: 'Çakallarla Dans 7'

Sürprizlerle dolu ‘Çakallarla Dans’ın 7.filminde İzmir’e gidip kendileri altından kalkması zor bir maceranın içinde bulan ekip seyircilere birbirinden komik anlar yaşatıyor. Dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenen Çakallar’ın ekibi ‘Dişi Çakallar’ın eklenmesiyle genişliyor. ‘Çakallarla Dans 7’ yeni macerasıyla sinema salonlarına imzasını atıyor.

Kral Pop medya sponsorluğunda gerçekleşen, Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.

‘Çakallarla Dans 7’ sinemalarda…

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