Çakallarla Dans’ın Necmi’si Timur Acar’dan bomba gibi proje: Uzak Şehrin Masalı

Çakallarla Dans, Avrupa Yakası ve Akasya Durağı gibi yapımlarda aldığı rollerle hafızalara kazınan Timur Acar bu sefer hayranlarını şaşırtmaya geliyor.

Yönetmeliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği, senaryosu Can Sinan tarafından kaleme alınan 2021’in iddialı dizisi Uzak Şehrin Masalı dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Timur Acar, bugüne kadar canlandırdığı rollerin aksine beklenmedik bir karakterle izleyiciye ters köşe yapacak.

Timur Acar, yeni sezonda Umay’ın (Aslıhan Güner) eşi Affan rolüyle ekranda olacak. Ailesini çok sevmesine karşın hatalar yapan bir koca ve babayı canlandıracak olan Timur Acar, Temmuz ayı sonunda dizi çekimlerine başlayacak.



