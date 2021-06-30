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Çakallarla Dans’ın Necmi’si Timur Acar’dan bomba gibi proje: Uzak Şehrin Masalı

30.06.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çakallarla Dans serisinde canlandırdığı Necmi karakteriyle hafızalara kazınan Timur Acar yeni sezonda Affan rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Timur Acar, 25 Film yapımcılığında Kars’ta çekilecek olan Uzak Şehrin Masalı dizisinin başrolünde yer alacak.

Çakallarla Dans’ın Necmi’si Timur Acar’dan bomba gibi proje: Uzak Şehrin Masalı

Çakallarla Dans, Avrupa Yakası ve Akasya Durağı gibi yapımlarda aldığı rollerle hafızalara kazınan Timur Acar bu sefer hayranlarını şaşırtmaya geliyor.

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Yönetmeliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği, senaryosu Can Sinan tarafından kaleme alınan 2021’in iddialı dizisi Uzak Şehrin Masalı dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Timur Acar, bugüne kadar canlandırdığı rollerin aksine beklenmedik bir karakterle izleyiciye ters köşe yapacak.

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Timur Acar, yeni sezonda Umay’ın (Aslıhan Güner) eşi Affan rolüyle ekranda olacak. Ailesini çok sevmesine karşın hatalar yapan bir koca ve babayı canlandıracak olan Timur Acar, Temmuz ayı sonunda dizi çekimlerine başlayacak.


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Timur Acar
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