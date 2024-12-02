‘Çakallarla Dans’ serisi yıllar içerisinde değişen ekonomik durumu gözler önüne seriyor

7. Filmi 6 Aralık'ta vizyona girecek olan Çakallarla Dans ile 2010'da 2024'e Türkiye ekonomisine bakış

İlk filmden beri kendilerini ‘Çakallar ile dans etmek’ için türlü maceraların içerisinde bulan ekip farkında olmadan Türkiye ekonomisinin geldiği noktaya da bir bakış atıyor. Filmler içerisinde geçen fiyat algısının değişimi dikkat çekiyor.

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.

Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda sinemalardaki yerini alacak olan Çakallarla Dans 7 cuma günü vizyona giriyor.

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