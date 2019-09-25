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Çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar, Bodrum'da geceyi aydınlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 08:37 | Son Güncelleme

MUĞLA  ve Aydın'da gök gürültülü sağanak etkili olurken, çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar Bodrum'da geceyi aydınlattı.

Çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar, Bodrum'da geceyi aydınlattı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA ve Aydın'da gök gürültülü sağanak etkili olurken, çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar Bodrum'da geceyi aydınlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi için yapılan uyarının ardından Aydın'ın Didim ilçesi ve Söke Ovası ile Muğla'da Güllük Körfezi'nin kuzeyinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Bodrum yarımadasından kuş uçuşu yaklaşık 50-60 kilometre mesafede, Ege Denizi üzerinde başlayan yağış sırasında çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar ise geceyi aydınlattı. Sağanak sırasında bazı bölgelerde su baskınlarının yaşandığı belirtildi.

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Çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar, Bodrum'da geceyi aydınlattıÇakan şimşekler ve düşen yıldırımlar, Bodrum'da geceyi aydınlattıÇakan şimşekler ve düşen yıldırımlar, Bodrum'da geceyi aydınlattıÇakan şimşekler ve düşen yıldırımlar, Bodrum'da geceyi aydınlattı

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