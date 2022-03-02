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Çakar açıp trafiğe çıktı, sosyal medyadan paylaştı! Bakın neden yapmış...

02.03.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da bir kadın, çakar taktığı otomobille trafiğe çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından sivil trafik ekipleri harekete geçti, Kimliği tespit edilen kadına ceza yazılırken otomobildeki çakar da söküldü. Kadının sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, "Arkadaşlar çakarlarımı yaktım, ürünleri yetiştirmem lazım, yine milyarlarca ürün aldım" dediği öğrenildi.

Çakar açıp trafiğe çıktı, sosyal medyadan paylaştı! Bakın neden yapmış...

Olay, geçen hafta salı günü Zeytinburnu Sahil Yolu’nda yaşandı. İnternet üzerinden çanta, ayakkabı ve cüzdan gibi ürünlerin satışını yapan Nevra G. "Arkadaşlar çakarlarımı yaktım, ürünleri yetiştirmem lazım, yine milyarlarca ürün aldım" dediği, çakar taktığı otomobilden çektiği cep telefonu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Nevra G. paylaştığı görüntüyü 2 saat sonra sildi.

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ÇAKAR SÖKÜLDÜ, CEZA YAZILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğün sivil trafik ekipleri, çakarlı aracı tespit ederek, sürücü Nevra G.'yi, polis merkezine getirildi.

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Otomobildeki çakar sökülürken sürücüye "Işıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlarda takmak ve kullanmak" maddesinden Bin 823 lira idari para cezası yazıldı. (DHA)

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İstanbul
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