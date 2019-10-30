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Çakar lamba uygulaması 1 Kasım’da başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 14:00 | Son Güncelleme

Kamu ve yerel yönetimlerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanması, 1 Kasım’dan itibaren yasak hale gelecek.

Kamu ve yerel yönetimlerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanması, 1 Kasım’dan itibaren yasak hale gelecek. Yetkisiz olarak çakar sistemi kullanan yüzlerce araç çakar lambalarını söktürüyor.
İçişleri Bakanlığı, trafikte yetkisi olmadığı halde aracına çakar taktıran vatandaşların sahte çakar kullanımının önüne geçmek için harekete geçti. Kamu ve özel araç sürücülerine yetkisiz çakar kullanımı 1 Kasım’dan itibaren yasak hale gelecek. Belirlenen tarihten itibaren kamuda, yerel yönetimlerde, diğer mesleklerde ve üniversitelerde üst düzey yönetici, genel müdür, daire başkanı ve başka unvanlar ile görevde bulunan kamu görevlilerinin araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerini kullanmasına izin verilmeyecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayıyla "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleriyle Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" belirlenmişti. Belirlenen bu usul ve esaslar ile hangi araçların geçiş üstünlüğüne sahip olacağı, ne gibi şartlar oluştuğunda bu hakkın kullanılabileceği, yetkisiz kullanılması halinde uygulanacak yaptırımlar, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin ne şekilde kullanılacağı açık bir şekilde düzenlendi. Bu kapsamda boyama biçimi ve ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları belli olan ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk değerlendirmesi kapsamında yayınlanan usul ve esaslar çerçevesinde “devletin en üst protokolü”nde bulunan makamların emirlerine ve kendilerine verilen araçlar ve bu makamların korumasından sorumlu koruma araçları çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı sistemlerini kullanabilecek. Belirtilen araçlar dışında hiçbir araçta çakar diye tabir edilen sesli uyarı işaretleri kesinlikle kullanılamayacak. Makamların korumasından sorumlu araçlarda ise sadece makam sahibi araçta olduğu sürece bu sistemler aktif olarak kullanılabilecek.
Çakar lamba kullanımı yasak olan araçların sistemlerini araçtan söktürmeleri için ise 2 gün kaldı. Kuralların belirlendiği günden bu güne kamuya ait veya sivil olarak yüzlerce araç çakar lamba sistemini söktürmek için sanayi sitelerinde ve çeşitli yerlerdeki elektronikçilere başvurdu.
Çakar lamba kullanım hakkı olmadığı halde kullanan araçlar trafikten men edilirken, yetkisiz sistemlerin kullanılmasına müsaade eden kamu görevlileri hakkında da gerekli işlemler yapılacak.

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