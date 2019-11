Çakar lamba yasağıyla birçok araca ceza kesildi

Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından İstanbul polisi birçok noktada çakarlı araçlara yönelik uygulama yaptı. Ekipler, yetkisiz şekilde çakar lamba kullandıkları belirlenen çok sayıda araca cezai işlem uygularken, polislerin üzerinde bulunan yaka kameralarından uygulama noktaları an be an izlendi.

Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görev yapan üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının da çakarlı araç kullanamaması yönündeki yasanın yürürlüğe girmesiyle polis ekipleri birçok noktada uygulama yaptı. Sabah Zincirlikuyu ve Basın Ekspress yolunda uygulama yapan ekipler, yetkisiz araç kullandıkları belirlenen birçok sürücüye çok araca cezai işlem uygulandı.

Yaka kameraların uygulama noktaları izlendi

Öte yandan, denetimler sahada olan trafik ekiplerinin yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun GSM hatları üzerinden anlık veri ileten ’Giyilebilir Kamera’ da devredeydi. Yaka kamerası sayesinde trafik denetim ve uygulamaları sırasında trafik polisi ile vatandaş arasında yaşanmakta olan sorunlar, iddiaların ve şikayetlerin önüne geçilmesi amaçlanırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde bulunan Trafik Komuta Kontrol Merkezi’nden de canlı olarak takip ediliyor.