Çakar sökümünde son gün yoğunluğu 

Ali ABLAY-Mertcan ÖZTÜRK-Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL, (DHA) KAMUDA, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görevli üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, yarından itibaren çakarlı araç kullanamayacak. Yasak öncesi çakar sökülen iş yerlerinde yoğunluk yaşanıyor.

İkitelli'de çakar sökümünü yapan iş yerinin görevlisi Mehmet Keleş, "Yoğunluk daha da arttı, bundan sonra cumartesiden pazartesiye daha da yoğunluk yaşanacak. Çünkü çakarı hala sökülmeyen araçlar var. Son 3 günde 500 tane civarında söküldü, bundan önce de 1000 - 1100 civarında sökülmüştü. 2 bine doğru yaklaştık" dedi.

Keleş, “Resmi ve sivil olan araçlar ama bundan sonra gelecekler genelde resmi araçlar, çakarlar sökülüyor. Yerine tepe lambası kullanılıyor. Bunları kullananlar da resmi araçlar olacak, sivil araçlar kullanamayacak. Tepe lambasına talep de ciddi anlamda arttı, artık yetiştiremiyoruz. Yaklaşık şu ana kadar 500 adet tepe lambası sattık ve siparişlerimiz var. Artık randevuyla çalışıyoruz yoğunluk da sürekli artıyor. Sabah 08.00'da akşam 22.00'a kadar çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.