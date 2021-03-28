HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çakar taktı gün içerisinde 2. kez ceza yedi “alın bunu Devlet kullansın”

Çakar taktı gün içerisinde 2. kez ceza yedi “alın bunu Devlet kullansın”

28.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta kiralık araca çakar takan şahsa aynı gün içerisinde 2.

Sivas’ta kiralık araca çakar takan şahsa aynı gün içerisinde 2. kez ceza işlem uygulandı. Şahıs, polis ekiplerine “alın bunu devlet kullansın” diyerek tepki gösterdi.
Edinilen bilgililere göre, Asayiş şube müdürlüğü ekipleri kent merkezi kale mevkiinde lüks bir araçta çakar olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde şahısların kiraladıkları lüks otomobile çakar taktıkları anlaşıldı. Trafik ekipleri şahsa ve araç sahibine toplamda 2 bin 678 TL ceza uyguladı ve şahsın ehliyetine ceza puanı işlendi. Ceza işlem uygulanan şahsın, “Alın bunu Devlet kullansın” demesiyse dikkat çekti. Öte yandan şahsa sabah saatlerinde Samsun’da da çakar takmaktan cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti
Ürünlerin üzerindekini fark edince...Ürünlerin üzerindekini fark edince...
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
1/

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Diğer Haberler

İstanbul'da 'pes' dedirten manzara! Trafikten kaçmak için...

İstanbul'da 'pes' dedirten manzara! Trafikten kaçmak için...

Son Dakika: Koronavirüs aşılamasında yeni aşama! 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için randevular açıldı

Bakan Koca duyurmuştu! Yeni aşama bugün başladı

Ürünlerin üzerindekini fark edince... Müşteri gibi geldi, hırsızlık yapıp gitti!

Ürünlerin üzerindekini fark edince...

Bakan Soylu'nun dayısı hayatını kaybetti

Bakan Soylu'nun acı günü

Tarihi geçmiş süt ve süt ürünlerini piyasaya sürerken yakalandılar

Piyasaya süreceklerdi! Yakalandılar

Ünlü otobüs firmasında skandal görüntü! Engelli yolcuya temizlik yaptırdılar: Temizlemeden indirmeyiz

Ünlü otobüs firmasında skandal görüntü: Temizlemeden indirmeyiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.