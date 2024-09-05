Çakarlı arabalarla hız sınırını aştı! Kullanan kişinin yaşını duyan inanamadı

Çakar lambalarını gereksiz kullanmak trafikte kaos yaratmanın yanı sıra, acil durum araçlarının etkinliğini de olumsuz etkiliyor. 2024 yılında usulsüz çakar lamba takan sürücülere uygulanacak cezalar arttırıldı fakat cezaya rağmen bunu yapanların sayısı gittikçe artıyor.

GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ!

Son olarak sosyal medyada paylaşılan görüntüler herkesi şoke etti. Gazeteci İbrahim Haskaloğlu yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Bir süredir Instagram'da çakarlı araç kullananlarla ilgili bir çalışma yapıyordum. Gördüklerime inanamadım. Keşke tek sorun çakar olsaymış. 10-12 yaşında bir çocuk, 'çakarlı' arabalarla hız sınırının çok üstünde trafiğe çıkıp araba sürüyor.

Muhtemelen ailesinden birisi videoya alıyor ve Instagram'da paylaşıyorlar.

• Çocuk en fazla 14 yaşında

• Ehliyetsiz

• Arabada çakar var

• Anayollara çok rahat şekilde çıkıyor

Ülkede adam öldüren salınıp, twit atan hapse girdiği için kimsenin ne kanundan ne de polisten çekincesi kaldı. Yazık. Her gün başka bir rezillik."