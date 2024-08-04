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  4. Çakarlı araç kullananlara da cezaları kesildi! Yüz binlerce sürücüye işlem yapıldı

Çakarlı araç kullananlara da cezaları kesildi! Yüz binlerce sürücüye işlem yapıldı

04.08.2024 08:45
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Son 1 haftadaki trafik denetim verileri açıklandı. Bu kapsamda 2 milyondan fazla araç denetlenirken 434 bin 129 sürücüye işlem yapıldı.

Çakarlı araç kullananlara da cezaları kesildi! Yüz binlerce sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince 1 haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

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ÇAKARLI ARAÇ KULLANLARA CEZASI KESİLDİ

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 246 sürücüye işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

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"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 25 Temmuz-1 Ağustos 2024 tarihleri arasında 2 milyon 526 bin 729 araç denetlendi. Hız ihlalinde bulunan 120 bin 218, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 968, emniyet kemeri kullanmayan 18 bin 319, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 88 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 olmak üzere toplam 434 bin 129 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik
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