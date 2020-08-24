Çakarlı araç nedir? Çakar lamba kimler kullanabilir? Çakarın cezası ne kadar?

Trafikte tartıştığı bir sürücüyü bıçakla yaraladığı iddiası ile gözaltına alınan zanlının tutuklandığı haberi geldi. Sosyal medyada videoları paylaşılan ve çok sayıda insan tarafından tartışılan konuyla ilgili olarak vatandaşlar çakarlı araba ne demek sorusuna yanıt arıyor. Herkesin kullanmasının yasak olduğu bilinen çakarla alakalı çakar lambaları kimler takabilir sorusuna da cevap aranıyor. Aynı zamanda çakarın cezası ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İşte çakarlı araç ve çakar ne demek ile ilgili tüm merak edilen detaylar...
Gündemin en fazla konuşulan konularından bir tanesi olan çakarlı araç, çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Çakarlı araç olarak tabir edilen araçlarda, trafikte üstünlük sağlamak maksadıyla kırmızı-mavi ışık kullanılıyor. Bu kırmızı-mavi ışıklara ise çakar adı veriliyor. Çakarlı araç ne demek sorusunun yanıtı da bu ışıkların takılı olduğu araçlardan geliyor. Trafikteki tüm araçların kullanamadığı çakar ile ilgili olarak hangi araçlara çakar takılabilir sorusu da soruluyor.
Bir sivil vatandaşın kullanması ve adli bir vakaya karışması nedeniyle gündem olan çakarlı araç konusunda vatandaşlar tarafından çakar lamba kim kullanır sorusunun yanıtı araştırılıyor. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Soylu, yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle 1 Kasım 2019’dan Mart 2020’ye kadar 2.070 kişiye toplamda 2 milyon 225 bin 381 TL ceza kesildiğini belirtmişti. Koruma kanuna işaret eden Soylu, koruma altında olan kişilerin ışıklı cihaz olarak tepe lambası kullanabileceğini ancak bunun da yetkililer tarafından sağlandığını dile getirmişti. Tepe lambasının acil durum, güvenlik ve can tehdidi dışında kullanılabilir olmadığını aktarmıştı.
Çakar lamba kimler takar sorusuna açıklamalarında yer veren Soylu, çakarın devletin üst kademesi için olduğunu belirtmişti. Aynı zamanda bazı belediye başkanlarının hala çakar lamba kullandığını ve bunun sökülmesi için de talimat verdiğini bildirmişti. Hangi araçlara çakar takılır sorusuna yanıt olarak; boyama şekilleri ya da ayrım işaretleri ile geçiş üstünlüğüne sahip olduğu açık biçimde belli olan ambulans, kolluk araçları ve itfaiye ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanmış usul ve esasların ekinde bildirilen “devletin en üst protokolü”nde yer alan 29 makamın emirlerine verilen araçlarla bu makamları korumadan sorumlu koruma araçlarına ışıklı uyarı sistemi kullanılabiliyor.
Arabaya çakar takma izni belirtilmiş olan araçlar haricinde hiçbir araçta çakar olarak da tabir edilen bu sesli uyarı işaretlerinden kullanılamıyor. Aynı zamanda makam korumasından sorumlu tutulan araçlarda, yalnızca makam sahibi araçta bulunduğu zaman uyarı sistemleri aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Dolayısıyla çakar lamba kimlere serbest konusu çok katı kurallarla sınırlanıyor. Makam sahibi aracın içerisinde veya makam aracı konvoyda olmadığı zamanlarda çakar kullanılamıyor. Kolluk görevlilerinin kullanımında bulunan resmi araçlardakiler ise görev ile ilişkili olmak koşuluyla esaslarda belirtilmiş olan şartlar çerçevesinde kullanılabiliyor.
ÇAKAR TAKMANIN CEZASI 2020
Vatandaşlar tarafından çakar takma cezası da araştırılıyor. 2020 yılında çakar lamba takma ve kullanma cezası özellikle aracın sürücüye ait olmaması durumunda 2456 TL olarak geçiyor. Çakarlı araç cezası çerçevesinde cezanın 15 gün içinde ödenmesi durumunda %25 indirim uygulanabiliyor. Ancak maddi cezanın yanı sıra ehliyete el konma gibi bir durum da olabiliyor. Sürücü, aynı zamanda araç sahibi olanlara 1228 TL uygulanabilirken bir yıl içerisinde 3 defa ihlal olduğunda 15 gün trafikten men cezası uygulanabiliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum