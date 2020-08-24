Çakarlı araç nedir? Çakar lamba kimler kullanabilir? Çakarın cezası ne kadar?

Trafikte tartıştığı bir sürücüyü bıçakla yaraladığı iddiası ile gözaltına alınan zanlının tutuklandığı haberi geldi. Sosyal medyada videoları paylaşılan ve çok sayıda insan tarafından tartışılan konuyla ilgili olarak vatandaşlar çakarlı araba ne demek sorusuna yanıt arıyor. Herkesin kullanmasının yasak olduğu bilinen çakarla alakalı çakar lambaları kimler takabilir sorusuna da cevap aranıyor. Aynı zamanda çakarın cezası ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İşte çakarlı araç ve çakar ne demek ile ilgili tüm merak edilen detaylar... ÇAKARLI ARAÇ NEDİR? Gündemin en fazla konuşulan konularından bir tanesi olan çakarlı araç, çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Çakarlı araç olarak tabir edilen araçlarda, trafikte üstünlük sağlamak maksadıyla kırmızı-mavi ışık kullanılıyor. Bu kırmızı-mavi ışıklara ise çakar adı veriliyor. Çakarlı araç ne demek sorusunun yanıtı da bu ışıkların takılı olduğu araçlardan geliyor. Trafikteki tüm araçların kullanamadığı çakar ile ilgili olarak hangi araçlara çakar takılabilir sorusu da soruluyor.

ÇAKAR LAMBA KİMLER KULLANABİLİR? Bir sivil vatandaşın kullanması ve adli bir vakaya karışması nedeniyle gündem olan çakarlı araç konusunda vatandaşlar tarafından çakar lamba kim kullanır sorusunun yanıtı araştırılıyor. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Soylu, yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle 1 Kasım 2019’dan Mart 2020’ye kadar 2.070 kişiye toplamda 2 milyon 225 bin 381 TL ceza kesildiğini belirtmişti. Koruma kanuna işaret eden Soylu, koruma altında olan kişilerin ışıklı cihaz olarak tepe lambası kullanabileceğini ancak bunun da yetkililer tarafından sağlandığını dile getirmişti. Tepe lambasının acil durum, güvenlik ve can tehdidi dışında kullanılabilir olmadığını aktarmıştı. Çakar lamba kimler takar sorusuna açıklamalarında yer veren Soylu, çakarın devletin üst kademesi için olduğunu belirtmişti. Aynı zamanda bazı belediye başkanlarının hala çakar lamba kullandığını ve bunun sökülmesi için de talimat verdiğini bildirmişti. Hangi araçlara çakar takılır sorusuna yanıt olarak; boyama şekilleri ya da ayrım işaretleri ile geçiş üstünlüğüne sahip olduğu açık biçimde belli olan ambulans, kolluk araçları ve itfaiye ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanmış usul ve esasların ekinde bildirilen “devletin en üst protokolü”nde yer alan 29 makamın emirlerine verilen araçlarla bu makamları korumadan sorumlu koruma araçlarına ışıklı uyarı sistemi kullanılabiliyor.