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Çakarlı araçla dehşet soruşturmasında Adli Tıp raporu tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 13:18 | Son Güncelleme

İstanbul Hadımköy’de kullandığı çakarlı lüks minibüsü ile terör estiren şüpheli Muhammed Enes Uysal’ın Dadaş Aras’ı bıçaklamasına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

İstanbul Hadımköy’de kullandığı çakarlı lüks minibüsü ile terör estiren şüpheli Muhammed Enes Uysal’ın Dadaş Aras’ı bıçaklamasına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, Dadaş Uysal’ın yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı kaydedildi.
İstanbul Hadımköy’de 21 Ağustos tarihinde şüpheli Muhammed Enes Uysal, lüks minibüsündeki çakar tertibatını kullanarak aracı ile seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras’ın önünü kesmişti. Polis olduğunu söyleyen şüpheli Muhammed Enes Uysal ile Dadaş Aras arasında tartışma çıkmış, yaşananlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınmıştı. Tartıştığı Aras’ı 5 yerinden bıçaklayarak kaçan şüpheli, yakalanarak Gaziosmanpaşa Adliyesindeki nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, Dadaş Aras’ın yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokacak durumda olduğu ve basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek ölçüde, hafif nitelikte olmadığı kaydedildi.
Öte yandan Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliğince şüphelinin tutukluluğuna ilişkin inceleme yapıldı. Hakimlik, şüpheli Uysal’ın suçunun vasıf ve mahiyeti ile delillerin henüz toplanmamış olması nedeniyle ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Şüphelinin üzerine atılı ‘kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından tutuklu olduğunu belirten hakimlik, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süre nedeniyle bu suçlardan serbest bırakılmasına karar verdi.

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