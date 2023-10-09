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  4. Çakarlı araçların cezası 4 bin TL'ye çıkıyor! Bakanlık harekete geçiyor... Trafikten men edilecek

Çakarlı araçların cezası 4 bin TL'ye çıkıyor! Bakanlık harekete geçiyor... Trafikten men edilecek

09.10.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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Araçlarına usulsüz şekilde siren ve çakar taktıranlara yönelik yeni cezalar geliyor. İçişleri Bakanlığı, bin 823 lira olan trafik cezasının 4.064 liraya çıkarılması için düğmeye basarken; trafik kontrollerine de ağırlık verilecek. Kurallara uymayan araçlar ise trafikten men edilecek.

Çakarlı araçların cezası 4 bin TL'ye çıkıyor! Bakanlık harekete geçiyor... Trafikten men edilecek

İçişleri Bakanlığı, yetkisiz bir şekilde araçlarına çakar ve siren taktıranlara karşı yeni bir mücadele başlatıyor. Buna göre, ceza artırımı yapmayı planlayan yetkililer, kurallara uymayanların trafikten men edileceğini belirtti.

CEZASI 4 BİN 64 TL'YE ÇIKACAK

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, önce bin 823 lira olan trafik cezasının 4.064 liraya çıkarılmasının ardından araçların trafik kontrollerine de ağırlık verilecek.

TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

Usulsüz biçimde siren ve çakar taktıranlar yakalandıklarında bunları söktürmemeleri halinde araçları trafikten men edilecek.

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KONTROL VE CEZALAR DAHA DA ARTACAK

İş adamlarından, organize suç örgütü liderlerine varıncaya kadar binlerce kişinin usulsüz biçimde araçlarına çakar taktırdıklarını belirten yetkililer şunları söyledi:

“Özellikle zengin kişiler, suç örgütü liderleri trafik cezasını ödeyip bunları kullanmaya devam ediyor. Fırsat vermemek için kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek, cezaları önümüzdeki dönemde daha da artırılacak.”

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İçişleri Bakanı çakarlı araç

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