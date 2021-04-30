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  4. 'Çakarlı Maganda' için ikinci iddianame! 'Silahlı yağma' suçundan 15 yıl hapsi istendi

'Çakarlı Maganda' için ikinci iddianame! 'Silahlı yağma' suçundan 15 yıl hapsi istendi

30.04.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçakladığı iddiasıyla 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal hakkında "silahlı yağma" suçundan da iddianame hazırlandı. İddianamede Uysal'ın, Aras'ın 30 bin lirasını çaldığı öne sürülerek, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

'Çakarlı Maganda' için ikinci iddianame! 'Silahlı yağma' suçundan 15 yıl hapsi istendi

Arnavutköy’de geçtiğimiz yıl 21 Ağustos günü yaşanan olayda Muhammed Enes Uysal, çakarlı lüks minibüsü ile önünü kestiği Dadaş Aras’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aras tarafından cep telefonu ile kaydeilen olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından yürütülen soruşturma sonunda tutuklanan Uysal hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Hakaret’, ‘Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’ ve ‘Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 11 yıl 3 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianeme 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilerek, yargılama başladı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

Dadaş Aras ayrıca Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Uysal'ın 30 bin lirasını çaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma sonunda savcılık takipsizlik kararı verdi. Aras'ın avukatının itirazı üzerine ise takipsizlik kararı kaldırıldı.

BİRLEŞTİRME TALEP EDİLDİ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammet Enes Uysal hakkında yeni bir iddianame hazırladı. İddianamede, müşteki Dadas Aras’ın aracında bulunan yaklaşık 30 bin TL ile bazı eşyaların silahla yağmaladığına dair yeterli tanık anlatımı ve delil olduğu bildirilerek, şüphelinin ‘Silahlı yağma’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianame birleştirme talebiyle 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

DHA

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