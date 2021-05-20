HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Çakarlı' maganda Muhammet Enes Uysal tahliye edildi

'Çakarlı' maganda Muhammet Enes Uysal tahliye edildi

20.05.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayan 'çakarlı' maganda Muhammet Enes Uysal 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

'Çakarlı' maganda Muhammet Enes Uysal tahliye edildi

İstanbul Arnavutköy'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Uysal, "Araçların alıkonulması ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TAHLİYE EDİLDİ

Müşteki Dadaş Aras'ın şikayetinden vazgeçtiği davada Uysal'ın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Arnavutköy’de geçtiğimiz yıl 21 Ağustos günü yaşanan olayda Muhammed Enes Uysal, çakarlı lüks minibüsü ile önünü kestiği Dadaş Aras’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammet Enes Uysal hakkında yeni bir iddianame hazırlamıştı. İddianamede, müşteki Dadas Aras’ın aracında bulunan yaklaşık 30 bin TL ile bazı eşyaların silahla yağmaladığına dair yeterli tanık anlatımı ve delil olduğu bildirilerek, şüphelinin ‘Silahlı yağma’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti. İddianame birleştirme talebiyle 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

Kaynak: DHA-İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
Polise ayakkabı ile vurarak direndi!Polise ayakkabı ile vurarak direndi!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

Kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Bilim Kurulu toplanıyor! Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak

Bilim Kurulu toplanıyor! Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.