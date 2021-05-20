'Çakarlı' maganda Muhammet Enes Uysal tahliye edildi

İstanbul Arnavutköy'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Uysal, "Araçların alıkonulması ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TAHLİYE EDİLDİ

Müşteki Dadaş Aras'ın şikayetinden vazgeçtiği davada Uysal'ın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Arnavutköy’de geçtiğimiz yıl 21 Ağustos günü yaşanan olayda Muhammed Enes Uysal, çakarlı lüks minibüsü ile önünü kestiği Dadaş Aras’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammet Enes Uysal hakkında yeni bir iddianame hazırlamıştı. İddianamede, müşteki Dadas Aras’ın aracında bulunan yaklaşık 30 bin TL ile bazı eşyaların silahla yağmaladığına dair yeterli tanık anlatımı ve delil olduğu bildirilerek, şüphelinin ‘Silahlı yağma’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti. İddianame birleştirme talebiyle 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

Kaynak: DHA-İHA

