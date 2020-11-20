Çakarlı maganda soruşturmasında fezleke hazırlandı

Hadımköy’de kullandığı çakarlı lüks minibüsü ile terör estiren şüpheli Muhammed Enes Uysal’ın Dadaş Aras’ı bıçaklamasına ilişkin yürütülen soruşturma dosyası, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Hadımköy’de 21 Ağustos tarihinde şüpheli Muhammed Enes Uysal, lüks minibüsündeki çakar tertibatını kullanarak aracı ile seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras’ın önünü kesmişti. Polis olduğunu söyleyen şüpheli Muhammed Enes Uysal ile Dadaş Aras arasında tartışma çıkmış, yaşananlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınmıştı. Tartıştığı Aras’ı 5 yerinden bıçaklayarak kaçan şüpheli, yakalanarak Gaziosmanpaşa Adliyesindeki nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın dosyası hazırlanan bir fezlekeyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Müştekinin çakarlı araç ile durdurulduğu anlatıldı

Müşteki Dadaş Aras’ın 21 Ağustos tarihinde 06 GE 0633 plakalı kamyonuyla saat 16.30 sıralarında Hadımköy’de bulunan bir firmaya ambalaj malzemelerini naklettiğinin anlatıldığı fezlekede, malzemeleri bıraktıktan sonra İstanbul Caddesi’nde seyir halindeyken şüpheli Muhammed Enes Uysal’ın kullandığı Mercedes Vito marka çakarlı bir araç tarafından durdurulduğu kaydedildi.

Kendisini ‘polisim’ diye tanıttığı kaydedildi

Fezlekede, şüphelinin orta şeritte ilerlediği esnada sollama yaptığı, müştekinin kamyonunun arkasından uyarı ışıkları ve ikaz sesleriyle yol istediği, müştekinin yol verdiği, şüphelinin yavaşlattığı aracının megafonundan alenen hakaret edip, ‘sağa çek’ dediği, şüphelinin aracını daha sonrasında müştekinin aracının önüne kırdığı, araçtan inerek kendisini ‘polisim’ diye tanıttığı, kimlik istemesi üzerine müştekinin kimlik göstermediği ve 155’i aradığı belirtildi. Müştekiyi defalarca bıçakladığı vurgulandı

Müştekinin yaşananları cep telefonuyla kaydettiğinin anlatıldığı fezlekede, şüphelinin buna sinirlenerek ele geçirilemeyen tabancasını belinden çıkardığı, müştekiyi ele geçirilemeyen büyük boy avcı bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladığı, toplanan kalabalığın tepki göstermesiyle şüphelinin uzaklaştığı, müştekinin aracını karıştırdığı ve 3 bin lirası ile kimlik kartlarını aldığı, müştekinin ise araçla hastaneye götürüldüğü anlatıldı.