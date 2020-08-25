HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı! 'Pes' dedirten savunma

Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı! 'Pes' dedirten savunma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 17:15 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de çakarlı minibüsüyle trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı bıçaklayan ve tutuklanan Muhammed Enes Uysal'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Uysal'ın savcılık ifadesinde, "Bana karşı yaptıkları nedeniyle Aras'tan şikayetçiyim. Aracımı olay günü yaşananlardan önce satış ilanına koyduğum ve satacağım için çakarı kullanmak istedim. Çakar bu sebeple açıktı" dediği öğrenildi.

Arnavutköy'de babasına ait tekstil fabrikasında çalıştığını belirten Muhammed Enes Uysal, olay sırasında kullandığı aracı yaklaşık 1 ay önce satın aldığını ifade ederek "Aracı satın aldığımda ön camında çakar vardı. Çakarı olay gününden önce hiç kullanmadım. Ancak olay günü çakar açık halde fabrikadan eve doğru yalnız başıma seyir halindeydim. İstanbul Caddesi üzerinde ilerlerken önümde seyir halinde olan ve ismini olay nedeniyle öğrendiğim Dadaş Aras yöentimindeki kamyoneti 2 şeritli yolda sinyal vererek geçtim. Ancak şahıs hiçbir sebep yokken beni daha sonra aracıyla sıfır geçti. Sonrasında yanımda yavaşlayarak el işareti yapmak suretiyle camı indirmemi istedi. Kapı camımı indirdikten sonra trafikte yan yana ve yavaş bir şekilde seyir halindeyken bana 'Sen kimsin lan çakar takıyorsun' diyerek anneme küfretti." dedi.

87c07b0cf202385a97f80f65e6dfe45f

KENDİSİNE BIÇAK ÇEKTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Uysal, şöyle devam etti:

"Bir müddet sonra trafik durdu. Bu sırada yan yana şeritteydik, şahıs beni aracımdan inmemi söyleyince, aracımdan inerek şahsın yanına gittim. Ancak trafikteki araçlardan yoğun bir şekilde korna çalınınca aracıma binerek aracımı Aras'ın kamyonetinin önüne çektim ve tekrar aracımdan indim. Şahsın yanına gittiğimde kendisi telefonuyla video çekmeye başladı. Kendisine 'amacın ne senin' dediğimde masum davranmaya başladı. Ayrıca şahsa 'Öldüreyim mi seni' şeklinde söylediğim sözlerim doğrudur. Bu sözleri sinirliyken söyledim. Şahıs ardından kendi aracından inerek telefonuyla benim aracımın görüntülerini çekmeye başladı. Videonun bittiği anda bana küfrederek sertçe bir yumruk attı. Bunun üzerine gözlerim karardı ve kendimi kaybeder gibi oldum. Ardından şahıs bıçak çıkartarak bir eliyle boğazımı sıkıyor, diğer elinde bıçağı tutuyordu. Aynı anda bıçakla bacağıma baskı yaptı ve 'Seni burada delik deşik ederim' dedi. Bunun üzerine can havliyle elindeki bıçağı aldım. Hatta bu nedenle elim kesildi. Kendimi korumak amacıyla bıçağı şahsa doğru sallamaya başladım. Şahıs aldığı darbelerden sonra yere düştü. Ben de aracıma binip oradan uzaklaştım. Bıçağıysa bir müddet gittikten sonra araçtan dışarı attım."

0af159616e66c0bacd908507ade76906

TARTIŞTIĞI KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Paniğe kapıldığı için ilk başta teslim olmadığını öne süren Uysal, polise kendi rızasıyla teslim olduğunu dile getirerek "Bana karşı yaptıkları nedeniyle Aras'tan şikayetçiyim. Doktor raporum da temin edildi" şeklinde beyanda bulundu.
Savcının sorusu üzerine Uysal "Aracımı olay günü yaşananlardan önce satış ilanına koyduğum ve satacağım için çakarı kullanmak istedim. Çakar bu sebeple açıktı. Bunun dışında araçta sesli ikaz sistemi yoktu. Şahsa polis olduğumu söylemedim, kendisine herhangi bir polis kartı göstermedim. Aras'ın aracına hiç girmedim. Onun aracından para veya başka bir şey almadım. Bu yöndeki suçlamaları kabul etmiyorum, ailemin maddi durumu gereği buna ihtiyacım yoktur." şeklinde cevap verdi.

DOSYANIN TAKİPÇİSİYİZ

DHA'ya yazılı açıklama yapan Dadaş Aras'ın avukatı Bünyamin İnce ise "Dosyanın takipçisiyiz. Şu anda müvekkilimizin sağlığı her şeyden önemli. İleriki günlerde soruşturmanın genişletilmesi kapsamında tanıklarımızı savcılık makamına dinleteceğiz. Olayın altının ya da üstünün kapatılmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (20) seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde 'Polise versen ne olacak' diyerek de tehdit eden saldırgan 23 Ağustos'ta Avcılar'da yakalanmış ve dün çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklanmıştı.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Genç kızı otomobille kaçırıp darp ettiler!Genç kızı otomobille kaçırıp darp ettiler!
Hangi illerde sokak düğünleri yasak?Hangi illerde sokak düğünleri yasak?
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
24 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
24 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
Koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
İlginizi Çekebilir
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Diğer Haberler
İzmir Foça'daki tekne faciası! Sarp'ın cansız bedeni bulundu
23 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
Kaçırdıkları kızı alıkoyup darp ettikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Genç kızı otomobille kaçırıp darp ettiler!
Paylaşımları infial yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan 'Elif Sarı' açıklaması: Hesabı kullanan kişi yakalandı
Paylaşımları infial yaratmıştı! Hesabı kullanan kişi yakalandı
Sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Sosyal medya fenomenine gözaltı
MSB'den Akdeniz açıklaması
MSB'den Akdeniz açıklaması
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan sağlık çalışanlarına 'iş kıyafeti' uyarısı
Ceyhan'dan kritik uyarı! '4 saat üzerinizde kalabilir'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.