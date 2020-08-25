Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı! 'Pes' dedirten savunma

Arnavutköy'de babasına ait tekstil fabrikasında çalıştığını belirten Muhammed Enes Uysal, olay sırasında kullandığı aracı yaklaşık 1 ay önce satın aldığını ifade ederek "Aracı satın aldığımda ön camında çakar vardı. Çakarı olay gününden önce hiç kullanmadım. Ancak olay günü çakar açık halde fabrikadan eve doğru yalnız başıma seyir halindeydim. İstanbul Caddesi üzerinde ilerlerken önümde seyir halinde olan ve ismini olay nedeniyle öğrendiğim Dadaş Aras yöentimindeki kamyoneti 2 şeritli yolda sinyal vererek geçtim. Ancak şahıs hiçbir sebep yokken beni daha sonra aracıyla sıfır geçti. Sonrasında yanımda yavaşlayarak el işareti yapmak suretiyle camı indirmemi istedi. Kapı camımı indirdikten sonra trafikte yan yana ve yavaş bir şekilde seyir halindeyken bana 'Sen kimsin lan çakar takıyorsun' diyerek anneme küfretti." dedi.

KENDİSİNE BIÇAK ÇEKTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Uysal, şöyle devam etti:

"Bir müddet sonra trafik durdu. Bu sırada yan yana şeritteydik, şahıs beni aracımdan inmemi söyleyince, aracımdan inerek şahsın yanına gittim. Ancak trafikteki araçlardan yoğun bir şekilde korna çalınınca aracıma binerek aracımı Aras'ın kamyonetinin önüne çektim ve tekrar aracımdan indim. Şahsın yanına gittiğimde kendisi telefonuyla video çekmeye başladı. Kendisine 'amacın ne senin' dediğimde masum davranmaya başladı. Ayrıca şahsa 'Öldüreyim mi seni' şeklinde söylediğim sözlerim doğrudur. Bu sözleri sinirliyken söyledim. Şahıs ardından kendi aracından inerek telefonuyla benim aracımın görüntülerini çekmeye başladı. Videonun bittiği anda bana küfrederek sertçe bir yumruk attı. Bunun üzerine gözlerim karardı ve kendimi kaybeder gibi oldum. Ardından şahıs bıçak çıkartarak bir eliyle boğazımı sıkıyor, diğer elinde bıçağı tutuyordu. Aynı anda bıçakla bacağıma baskı yaptı ve 'Seni burada delik deşik ederim' dedi. Bunun üzerine can havliyle elindeki bıçağı aldım. Hatta bu nedenle elim kesildi. Kendimi korumak amacıyla bıçağı şahsa doğru sallamaya başladım. Şahıs aldığı darbelerden sonra yere düştü. Ben de aracıma binip oradan uzaklaştım. Bıçağıysa bir müddet gittikten sonra araçtan dışarı attım."