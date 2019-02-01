Cakarta halkı yağmur sezonuyla nefes alıyor

Dört mevsimi yaşayan ülkelerde mevsimsel özelliklerdeki farklılıkların havadaki kirliliğin dağılmasında etken rol oynadığını söyleyen Ambarwati, Endonezya'da ise yıl genelinde sıcaklık farkı çok belirgin değişmese de yağmurlu sezondaki yağışların Cakarta'daki hava kirliliğinin azalmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Ülkede kurak sezonun, hava kirliliğinin artmasında etkili olduğunu belirten Cakarta Çevre Ajansı Çevre Laboratuvarı Başkanı Diah Ratna Ambarwati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Tropikal kuşakta yer almamızın etkisiyle sadece kurak ve yağmurlu sezona sahibiz. Kurak sezonda özellikle Cakarta'da hava kirliliğinin etkisi daha fazla hissediliyor. Ancak yağmurlu sezona girdiğimizde yoğun şekilde yağan yağmurlar, kirli hava içindeki zararlı partikülleri dağıtarak havanın temizlenmesine katkı sağlıyor.'' diye konuştu.

Tropikal kuşakta yer alan Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da, ülkenin en kirli havasına sahip kentlerinden Cakarta'da yaşayanlar, yağışların kirli havanın etkisini azaltmasıyla bu dönemde daha temiz hava soluyor.

Beş yıl öncesine göre, yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle başkentin hava kalitesinin daha iyiye gittiğini aktaran Ambarwati, tek-çift plaka uygulamasıya trafiğe çıkan araç sayısındaki azalmanın hava kirliliğiyle mücadelede katkısının büyük olduğunu vurguladı.

Ayrıca Ambarwati, hava kirliliği oluşturan kentteki altyapı ve inşa çalışmalarının yanı sıra raylı sistemlerin büyük ölçüde tamamlanmasıyla da kentin hava kalitesinin ileriki dönemlerde iyileşmesini beklediklerini ifade etti.

Dünyadaki bazı kentlerde olduğu gibi Cakarta'nın hava kirliliğinin kendileri için önemli bir çevre sorunu olduğunun altını çizen Cakarta Çevre Ajansı Başkanı Isnawa Adji de hava kirliliğinin yüzde 70'inin trafikten kaynaklandığını geri kalanında da inşa çalışmalarından oluştuğunu kaydetti.

- 2030'da Cakarta’nın yüzde 30'u yeşil alan olacak

Hava kirliliğinin azalması amacıyla başkentte park çalışmalarının arttığını söyleyen Adji, ''2030'da başkentin yüzde 30’unun yeşil alana dönüşmesi hedefimiz var. Şu ana kadar yeşil alan konusunda yüzde 15'e ulaştık. Bu konuda Orman Bakanlığı ile de koordineli şekilde çalışıyoruz ve büyük bir bütçeye sahibiz. Bazı bölgelerde geniş bir alanda halka ait evleri de satın alarak da şehir parklarına çeviriyoruz.'' ifadelerini kullandı.