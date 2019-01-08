Cakarta trafiğinin Endonezya'ya maliyeti 4,6 milyar dolar

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki trafik sıkışıklığının yıllık 4,6 milyar dolar zarara yol açtığı belirtildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, Devlet Başkanı Joko Widodo ulaştırma ve altyapı çalışmaları konusunda ilgili bakanlar ve Cakarta Valiliği yetkilileri ile Başkanlık Sarayı'nda toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Widodo, Ulusal Kalkınma Planlama Ajansının (Bappenas) verilerine göre, başkent Cakarta ve çevre bölgeler Bogor, Bekasi, Depok ve Tangerang'ı kapsayan alanda oluşan trafik sıkışıklığının her yıl 65 trilyon rupiah (4,6 milyar dolar) zarara yol açtığını belirtti.

Trafik konusunda gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda trafik sıkışıklığının daha da kötü bir hal alacağına dikkati çeken Widodo, trafik sıkışıklığına çözüm amaçlı toplu taşıma ve altyapı konusunda ilgili birimlere çalışmalarını artırması ve gerekli önlemleri alması talimatını verdi. Widodo, bölgeleri birbirine bağlayan toplu taşıma sistemi oluşturulmasıyla da trafiğe çıkan araç sayısında azalma olacağını dile getirdi.