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Cakarta trafiğinin Endonezya'ya maliyeti 4,6 milyar dolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 17:09 | Son Güncelleme

Cakarta trafiğinin Endonezya'ya maliyeti 4,6 milyar dolar

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki trafik sıkışıklığının yıllık 4,6 milyar dolar zarara yol açtığı belirtildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, Devlet Başkanı Joko Widodo ulaştırma ve altyapı çalışmaları konusunda ilgili bakanlar ve Cakarta Valiliği yetkilileri ile Başkanlık Sarayı'nda toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Widodo, Ulusal Kalkınma Planlama Ajansının (Bappenas) verilerine göre, başkent Cakarta ve çevre bölgeler Bogor, Bekasi, Depok ve Tangerang'ı kapsayan alanda oluşan trafik sıkışıklığının her yıl 65 trilyon rupiah (4,6 milyar dolar) zarara yol açtığını belirtti.

Trafik konusunda gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda trafik sıkışıklığının daha da kötü bir hal alacağına dikkati çeken Widodo, trafik sıkışıklığına çözüm amaçlı toplu taşıma ve altyapı konusunda ilgili birimlere çalışmalarını artırması ve gerekli önlemleri alması talimatını verdi. Widodo, bölgeleri birbirine bağlayan toplu taşıma sistemi oluşturulmasıyla da trafiğe çıkan araç sayısında azalma olacağını dile getirdi.

Dünyanın en kötü trafik siciline sahip şehirlerin başında gelen Cakarta'da, özellikle çalışma saatleri içerisinde araçla kısa mesafeyi katetmek saatler sürebiliyor. Şehir içi yolların dar olması, altyapı eksikliği ve toplu taşıma alternatiflerinin yetersizliği başkentte ulaşım sorununa neden oluyor.

Merkezi ABD'de bulunan global yazılım ve veri firması INRIX şirketinin yayımladığı 2017 yılı Küresel Trafik Puan Tablosu'na göre de sürücülerin yılda ortalama 63 saat trafikte mahsur kaldığı Cakarta, dünya genelinde en kötü trafiğe sahip şehirler arasında 12. sırada yer alıyor.

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