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Cakarta'da 5 gün boyunca gösteri yapmak yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 07:07 | Son Güncelleme

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da devlet başkanlığı yemin töreninin yapılacağı 20 Ekim’e kadar gösterilere izin verilmeyecek

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 5 gün boyunca gösteri yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Cakarta Polis Şefi Gatot Eddy Pramono, 20 Ekim’de düzenlenecek devlet başkanlığı yemin törenine kadar başkentte gösterilerin yasaklandığını açıkladı.

Bugünden itibaren gösterilere hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini belirten Pramono, devlet başkanlığı yemin töreninin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla bu kararı aldıklarını ifade etti.

Onaylanan Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı ile Ceza Kanunu'nda öngörülen yasa değişikliklerinin iptalini isteyen göstericiler, yaklaşık bir aydır başta başkent olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde protestolar düzenliyor.

Başkentte 30 Eylül’de öğrencilerin düzenlediği gösterilerde çıkan çatışmada 210 kişi yaralanmış, 600’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Parlamento, 17 Eylül'de Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı'nı onaylamış ancak Ceza Kanunu'nda değişiklikleri içeren tasarının onaylanması tepkiler üzerine askıya alınmıştı.

Yolsuzluk yasasındaki düzenlemelerin ülkede yolsuzluğu artıracağını öne süren eylemciler, Devlet Başkanı Joko Widodo'ya başkanlık yemin töreni öncesi tartışmalı yasaların değiştirilmesi yönünde baskı yapıyor.

Evlilik dışı birliktelik, eşcinsel ilişki, doktor kararı olmadan kürtaj yapılması ve devlet başkanına hakaret gibi eylemlerin suç kapsamına alınmasını öngören kanun değişikliklerine, toplum üzerinde baskıyı artıracağı, insan hakları ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı gerekçesiyle karşı çıkılıyor.

Ülkede 17 Nisan’da yapılan seçimde yeniden devlet başkanı seçilen Widodo, 20 Ekim'de düzenlenecek törenle ikinci dönemine başlayacak.

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