Cakarta'da 5 gün boyunca gösteri yapmak yasaklandı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 5 gün boyunca gösteri yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Cakarta Polis Şefi Gatot Eddy Pramono, 20 Ekim’de düzenlenecek devlet başkanlığı yemin törenine kadar başkentte gösterilerin yasaklandığını açıkladı.

Bugünden itibaren gösterilere hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini belirten Pramono, devlet başkanlığı yemin töreninin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla bu kararı aldıklarını ifade etti.

Onaylanan Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı ile Ceza Kanunu'nda öngörülen yasa değişikliklerinin iptalini isteyen göstericiler, yaklaşık bir aydır başta başkent olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde protestolar düzenliyor.

Başkentte 30 Eylül’de öğrencilerin düzenlediği gösterilerde çıkan çatışmada 210 kişi yaralanmış, 600’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Parlamento, 17 Eylül'de Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı'nı onaylamış ancak Ceza Kanunu'nda değişiklikleri içeren tasarının onaylanması tepkiler üzerine askıya alınmıştı.