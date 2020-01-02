Cakarta'da Aşırı Yağışlar Nedeniyle Onbinlerce Kişi Evlerini Terk Ediyor

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da sel nedeniyle yaklaşık 21 kişi hayatını kaybederken onbinlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgede yağışlar nedeniyle toprak kaymaları da yaşanıyor.

Bölgede sel nedeniyle demiryolu ulaşımında ve enerji temininde sorunlar yaşanıyor. Cakarta ve çevresindeki yoğun yağışlar yılın son günü başladı ve devam edeceği tahmin ediliyor.

Afet yönetimi yetkilileri yaptıkları açıklamada şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiğini 62 binden fazla kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar.

Barten bölgesinde de binlerce evin hasar gördüğü çevredeki çiftliklerdeki binlerce hayvanının telef olduğu ifade ediliyor.

Hayatını kaybedenlerden bir kısmının sel sularına kapılarak boğulduğu belirtiliyor. Yetkililer kötü hava koşullarının 7 Ocak tarihine kadar sürmesinin beklendiğini söylüyorlar. Ancak bölgedeki güçlü yağışların aralıklarla Şubat ayının ortalarına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Cakarta ve çevresindeki bölgede yaklaşık 30 milyon kişinin yaşadığı biliniyor.

