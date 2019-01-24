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Cakarta'nın eski Hristiyan Valisi Purnama hapisten çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 06:37 | Son Güncelleme

İslam'a hakaretten hapis cezası alan başkent Cakarta'nın eski Hristiyan Valisi Purnama serbest bırakıldı

CAKARTA (AA) - İslam'a hakaret suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın "Ahok" lakabıyla tanınan eski Hristiyan Valisi Basuki Tjahaja Purnama tahliye edildi.

Endonezya’da 2017 yılında İslam’a hakaretten suçlu bulunarak cezaevine gönderilen Purnama, 2 yıllık cezasının 20 ay 15 gününü çekmesinin ardından serbest bırakıldı.

Depok bölgesinde tutuklu kaldığı Mako Brimob Cezaevi'nden çıkan Prunama’nın hapis cezasında, iyi hal durumu ve ulusal tatillerin mahkumiyetten düşürülmesi uygulamasıyla 3 ay 15 günlük ceza indirimi kararı alınmıştı.

Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan Valisi olan Purnama, Eylül 2016’da Pramuka Adası ziyaretinde yaptığı bir konuşmada Maide Suresi'nin 51. ayetine ilişkin yorumu nedeniyle İslam'a hakaret etmekle suçlanmıştı. Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." demişti.

Ayetler üzerinden yaptığı yorum, Müslümanlardan büyük tepki gören Purnama’nın görevden alınması için çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmişti.

Öte yandan, devlet başkanı seçilmeden önce dönemin Cakarta Valisi olan Joko Widodo'nun yardımcılığını yapan ve 2014-2017 arasında da Cakarta Valiliğini yürüten Purnama, aday olduğu 19 Nisan 2017’deki Cakarta Valiliği seçiminin ikinci turunda Müslüman aday Anis Raşid Basvedan’a karşı kaybetmişti.

Endonezya'da yaklaşık 5 ay süren davanın 9 Mayıs 2017’deki karar duruşmasında, Purnama'ya İslam'a hakaretten 2 yıl hapis cezası verilmiş ve Ahok’un ailesi, mahkemenin kararını temyize götürmeyeceklerini açıklamıştı.

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