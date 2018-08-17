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Çakıcı'nın elebaşı olduğu örgüte yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

Alaattin Çakıcı adına suç işledikleri öne sürülen 18 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi

Alaattin Çakıcı adına suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında 13 Ağustos'ta gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine götürüldü.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 18'i tutuklanmaları, 4'ü de adli kontrol şartlarının uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İfade işlemlerinin ardından hakimlik, 18 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartları uygulanmak üzere salıverilmesine hükmetti.

Çakıcı, Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinden, 13 Ağustos'ta Ankara Sincan Kapalı Cezaevine nakledilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alaattin Çakıcı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma

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