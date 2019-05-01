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"Çakıl" köpeğin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 20:19 | Son Güncelleme

"Çakıl" köpeğin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir köpeğin tüfekle ateş edilerek öldürülmesine ilişkin soruşturma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Başkarcı Mahallesi 1039 Sokak'ta ikamet eden Halil Tekdemir'e (22) ait 5 yaşındaki "Çakıl" isimli köpek, hafta sonu bahçe kapısından çıktıktan bir süre sonra evin yakınında vurulmuş halde bulundu. Yaralı halde 50 metre sürünerek eve dönmeye çalıştığı anlaşılan Çakıl'ın, veterinerde yapılan kontrolde öldüğü belirlendi.

Sağ karın ve göğüs boşluğundan saçma girişi olduğu tespit edilen Çakıl'ın yakın mesafeden havalı tüfekle ateş edilerek vurulduğu tespit edildi.

Köpeğin sahibi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Halil Tekdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köpeği öldürenin bulunmasını istedi.

Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukatlar da soruşturma başlatılması için girişimde bulundu. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde polis ekipleri Çakıl'ın öldürüldüğü sokakta bugün inceleme yaptı, bazı kişilerin ifadelerine başvurdu.

Komisyon üyesi Avukat Ozan Orpak, yaptığı açıklamada, "Baro olarak Çakıl'ın öldürülmesini yakından takip ediyoruz. Savcılıktan detaylı inceleme yapılmasını istedik." ifadesini kullandı.

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