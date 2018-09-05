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Çakıl taşı yüklü TIR’da 32 bin 700 kaçak sigara

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 10:26 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polislerin eğitimli köpek kullanarak arama yaptığı çakıl taşı yüklü TIR'ın dorsesinde 32 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çakıl taşı yüklü TIR’da 32 bin 700 kaçak sigara

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polislerin eğitimli köpek kullanarak arama yaptığı çakıl taşı yüklü TIR'ın dorsesinde 32 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada kaçak sigaraların bulunduğu TIR'ı belirleyen polisler, operasyon düzenledi. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada TIR'ın dorsesinin altına gizli bölme yapıldığı belirlendi. Çakıl taşlarının boşaltılmasının ardından kaldırılan dorsenin altına yapılmış gizli bölmelerde 32 bin 700 paket kaçak sigara bulundu. Sigaralara el koyan polis, gözaltına aldığı TIR sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.

FOTOĞRAFLI

Çakıl taşı yüklü TIR’da 32 bin 700 kaçak sigara

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