Çakıl yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde şaftı kırılan çakıl yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Mehmet T. (48) yaralandı.

Kaza, İnegöl- Yenişehir karayolunda meydana geldi. Mehmet T. yönetimindeki 11 AR 592 plakalı kamyon, İnegöl'ün kırsal Boğazköy Mahallesi mevkiinde şaftının kırılması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan kamyonun sürücüsü Mehmet T., kazada hafif yaralandı. Kendi imkanlarıyla sürücü kabininden çıkan Mehmet T., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yan yatan kamyon çekiciyle kaldırılırken, yola dökülen çakıllar temizlendi. İnegöl ile Yenişehir ilçelerini bağlayan yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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