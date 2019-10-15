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Çakıl yüklü kamyonun ezdiği mühendis Onur, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 18:13 | Son Güncelleme

SİNOP'un Durağan ilçesinde, yol asfaltlama çalışması sırasında sürücüsünün geri manevra yaptığı çakıl yüklü kamyon, inşaat mühendisi Onur Şinoforoğlu'nun (30) üzerinden geçti.

Çakıl yüklü kamyonun ezdiği mühendis Onur, ağır yaralandı

Emin ADIGÜZEL/DURAĞAN (Sinop), (DHA) - SİNOP'un Durağan ilçesinde, yol asfaltlama çalışması sırasında sürücüsünün geri manevra yaptığı çakıl yüklü kamyon, inşaat mühendisi Onur Şinoforoğlu'nun (30) üzerinden geçti. Kamyonun bacaklarından geçtiği Şinoforoğlu, ağır yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Durağan ile Dikmen ilçeleri arasındaki Buzluk mevkisinde meydana geldi. Bölgede firma tarafından sürdürülen yol inşaatı ve asfaltlama çalışmasını izleyen inşaat mühendisi Onur Şinoforoğlu, bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip, yola düştü. Bu sırada sürücüsünün geri manevra yaptığı çakıl yüklü kamyon, Şinoforoğlu'nun bacaklarının üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan Şinoforoğlu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Şinoforoğlu, daha sonra ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Onur Şinoforoğlu, burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çakıl yüklü kamyonun ezdiği mühendis Onur, ağır yaralandıÇakıl yüklü kamyonun ezdiği mühendis Onur, ağır yaralandıÇakıl yüklü kamyonun ezdiği mühendis Onur, ağır yaralandı

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