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Çakın mazbatasını alarak göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:07 | Son Güncelleme

31 Mart seçimlerinde Uşak Belediye Başkanı seçilen AK Parti’li Mehmet Çakın, mazbatasını aldı ve devir teslim töreninin ardından göreve başladı.Uşak Adliyesi’nde düzenlenen mazbata törenine Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar ve partililer katıldı.

Çakın mazbatasını alarak göreve başladı

31 Mart seçimlerinde Uşak Belediye Başkanı seçilen AK Parti’li Mehmet Çakın, mazbatasını aldı ve devir teslim töreninin ardından göreve başladı.
Uşak Adliyesi’nde düzenlenen mazbata törenine Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar ve partililer katıldı. Mazbata töreninde bir açıklama yapan Çakın, “Uşak’a hayırlı hizmetler yapmaya ve hiçbir menfaat gütmeden hareket etmeye geliyoruz. Yeni dönemde el birliği ile ilimizi daha güzelleştirmek ve kalkındırmak için sizlerle daima bir arada ve iç içe, gösterişten ve şaşaadan uzak duracağımızı ifade etmek istiyorum. Partimize ve Cumhurbaşkanımıza gönül veren Uşaklı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren tüm Uşak’ın Belediye Başkanı olduğumuzu ifade ediyorum. Herkese ve her yere adil bir şekilde hizmet götüreceğimizin sözünü veriyorum. Yapacak çok işimiz var ve Uşak için kollarımızı sıvayıp, bu dönemde bunca yaşanan sıkıntılara rağmen çok daha fazla ilimiz çok daha güzelleşen bir il haline gelecek” dedi.
Adliyedeki mazbata töreninin ardından Uşak Belediyesine geçen Mehmet Çakın, burada eski Başkan Nurullah Cahan’dan görevi devraldı.

Çakın mazbatasını alarak göreve başladı

Çakın mazbatasını alarak göreve başladı

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