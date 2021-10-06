Çakır'ın can düşmanıydı! Kurtlar Vadisi'nin çakal Şevko'su Hidayet Erdinç şimdi ne yapıyor?

2003 yılında 'Bu bir mafya dizisidir' sloganıyla ekrana gelen Kurtlar Vadisi'nde, Çakır'ın düşmanları arasında yer alan 'Şevko' karakterini canlandıran Hidayet Erdinç, 2015 yılından beri kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.

HİDAYET ERDİNÇ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

En son Kertenkele dizisinde bir baronu canlandıran Hidayet Erdinç, 6 yıldır ekranlarda görünmüyor.

Hayatının merkezine tiyatroyu koyan Hidayet Erdinç, üniversite mezuniyetinden sonra kadrosuna dahil olduğu İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda hala görevini sürdürüyor.

Seslendirme sanatçılığı da yapan Erdinç, ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi'nde oyunculuk dersleri veriyor.

HİDAYET ERDİNÇ KİMDİR?

Hidayet Erdinç, 1966 yılında dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitiren Erdinç, Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Birçok projede yer alan oyuncu, Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Şevko' karakteriyle tanındı.

HİDAYET ERDİNÇ'İN YER ALDIĞI PROJELER

-Tiyatro-

Herkesin Bildiği Sırlar 2012

Saatleri Ayarlama Enstitüsü 2008

Bahar Noktası 2006

Güneş Çocukları 2003

Harputta Bir Amerikalı 2005

Gel Evlenelim Yürü Boşanalım 1999

Kısasa Kısas 1998

Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü 1997

Maymun Davası 1995

Yeşil Papağan Limitet 1994

-Dizi/Film-

Kertenkele 2015

Emret Komutanım Yeniden 2013

Maskeli Balo

Ayrılık 2007

Baba Oluyorum 2007

Arka Sokaklar 2006

Kurtlar Vadisi 2003

Deli Yürek 1999

Yılan Hikayesi 1999



