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Çakır'ın can düşmanıydı! Kurtlar Vadisi'nin çakal Şevko'su Hidayet Erdinç şimdi ne yapıyor?

06.10.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2003 yıllarında ekrana gelen Kurtlar Vadisi dizisi, kusursuz senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla bir döneme damga vurmuştu. Dizide, Çakır'ın baş düşmanlarından 'Şevko' karakterine hayat veren Hidayet Erdinç, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Çakır'ın can düşmanıydı! Kurtlar Vadisi'nin çakal Şevko'su Hidayet Erdinç şimdi ne yapıyor?

2003 yılında 'Bu bir mafya dizisidir' sloganıyla ekrana gelen Kurtlar Vadisi'nde, Çakır'ın düşmanları arasında yer alan 'Şevko' karakterini canlandıran Hidayet Erdinç, 2015 yılından beri kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.

HİDAYET ERDİNÇ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

En son Kertenkele dizisinde bir baronu canlandıran Hidayet Erdinç, 6 yıldır ekranlarda görünmüyor.

Kurtlar Vadisi'nin çakal Şevko'su şimdi ne yapıyor?

Hayatının merkezine tiyatroyu koyan Hidayet Erdinç, üniversite mezuniyetinden sonra kadrosuna dahil olduğu İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda hala görevini sürdürüyor.

Kurtlar Vadisi'nin çakal Şevko'su şimdi ne yapıyor?

Seslendirme sanatçılığı da yapan Erdinç, ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi'nde oyunculuk dersleri veriyor.

Kurtlar Vadisi'nin çakal Şevko'su şimdi ne yapıyor?

Kurtlar Vadisi'nin çakal Şevko'su şimdi ne yapıyor?

HİDAYET ERDİNÇ KİMDİR?

Hidayet Erdinç, 1966 yılında dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitiren Erdinç, Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Birçok projede yer alan oyuncu, Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Şevko' karakteriyle tanındı.

Çakır'ın baş düşmanı olan çakal Şevko şimdi ne yapıyor?

HİDAYET ERDİNÇ'İN YER ALDIĞI PROJELER

-Tiyatro-
Herkesin Bildiği Sırlar 2012
Saatleri Ayarlama Enstitüsü 2008
Bahar Noktası 2006
Güneş Çocukları 2003
Harputta Bir Amerikalı 2005
Gel Evlenelim Yürü Boşanalım 1999
Kısasa Kısas 1998
Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü 1997
Maymun Davası 1995
Yeşil Papağan Limitet 1994

Çakır'ın baş düşmanı olan çakal Şevko şimdi ne yapıyor?

-Dizi/Film-
Kertenkele 2015
Emret Komutanım Yeniden 2013
Maskeli Balo
Ayrılık 2007
Baba Oluyorum 2007
Arka Sokaklar 2006
Kurtlar Vadisi 2003
Deli Yürek 1999
Yılan Hikayesi 1999


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