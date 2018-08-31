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'Çakır' kanepenin arkasında saklanırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 08:09 | Son Güncelleme

Ankara'da çalıntı kamyonetle bir iş yerinin kepenklerine çarpıp kırarak hırsızlık yapan zanlılardan biri, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sayesinde yakalandı. Başta hırsızlık olmak üzere 15 ayrı suçun faili olduğu belirlenen 'Çakır' lakaplı zanlı, evde kanepenin arkasında saklanırken yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Çakır' kanepenin arkasında saklanırken yakalandı

Altındağ'a bağlı Feridun Çelik Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleşen cep telefonu ve tablet bilgisayar hırsızlığını soruşturan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, 67 EA 712 plakalı bir kamyonetle iş yerinin kepenklerine çarpıp kırarak içeri giren zanlılardan birinin araçtan indiği an yer aldı.

Görüntülerden yola çıkan polis, söz konusu kişinin "Çakır" lakabıyla tanınan O.K olduğu tespit ederken, kamyoneti kullanan kişinin kimliğini belirlenemedi.
Bu arada kamyonetin olaydan bir süre önce Bostancık Mahallesi 1580 Sokak'tan çalındığı ortaya çıkarken, yapılan soruşturmada O.K'nin iş yeri hırsızlığı, otodan hırsızlık, kapkaç, yağma, tehdit, açıktan hırsızlık ve kasten yaralama olmak üzere 15 ayrı suçun faili olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri, O.K'nin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada adresini tespit ederek evinin kapı zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, O.K'yi bir kanepenin arkasında saklanırken yakaladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Çakır Altındağ hırsız

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