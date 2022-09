Çakma iPhone'cular yine iş başında! Bu kez henüz çıkmayan iPhone 14 Pro Max'in klonunu ürettiler

Apple, 8 Eylül'de TSİ 20:00'de "Far Out" sloganlı özel etkinliğini düzenleyecek. Apple'ın teknoloji üssü Apple Park'ta yüz yüze düzenlenecek etkinlikte iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ile birlikte Apple Watch Series 8 ve AirPods Pro 2 gibi yeni ürünlerin gelmesi bekleniyor. Pek tabii etkinlikte tanıtılacağı için iPhone 14/Pro serisi henüz piyasaya sürülmedi. Fakat bu durum görünüşe göre çakma iPhone'cuları durdurmadı.

ÇİN'DE ÇAKMA iPHONE 14 PRO MAX SATILIYOR

Çin pazarında Apple'ın "iPhone 14 Pro Max" modelinin bazı önemli tasarım öğelerini taklit eden klon iPhone 14 Pro Max'ler piyasaya sürüldü. Hatta Android işletim sistemini çalıştıran bu telefonların, iPhone 13 modellerindeki çentiğin yerini alan iki yeni ekran kesiğini de içerdiği görüldü. Telefonun kutularının orijinal gibi görünen barkodlarla, yapışkan şeritlerle ve aksesuarlarla "iPhone" müşterilerinin beklentilerini taklit etmeye çalıştığını da fark etmek zor değil.

Öncelikle söyleyelim; Bu cihazlar, iOS çalıştırmıyor, iOS'un temasını taklit eden bir Android sistemi çalıştırıyor. Apple'ın orijinal iPhone cihazları gibi bir deneyim ise asla sunamıyorlar. Zaten telefonun büyük alt çerçevesi ve arka kamera gibi donanımları orijinal olup olmadığının açıkça anlaşılmasını sağlıyor.

ÖNEMLİ UYARI

Yeri gelmişken, çakma telefon kullanmanın sakıncaları olduğunu da belirtmemiz gerek. Hiçbir standarda uygun olmayan malzemelerden üretilebilen bu telefonların insan sağlığına ve çevreye zararları dokunabilir.