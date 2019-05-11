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Çakma Kangallara dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 11:33 | Son Güncelleme

Uzman Kangal yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Kangal olarak beslenen aslında Kangal ırkı olmayan çoban köpeklerinin sahiplerine dahi zarar verebileceğini söyledi.Sivas’ın Altınyayla İlçesinde yetkili Kangal yetiştiriciliği yapan Ümit Taşdelen, Kangallar ile çiftleştirilen bir çok melez köpeğin Kangal köpeği olarak satılıp beslendiğini belirtip, ırkta yaşanan bozulmanın neden olabileceği tehlikelere değindi.

Çakma Kangallara dikkat

Uzman Kangal yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Kangal olarak beslenen aslında Kangal ırkı olmayan çoban köpeklerinin sahiplerine dahi zarar verebileceğini söyledi.
Sivas’ın Altınyayla İlçesinde yetkili Kangal yetiştiriciliği yapan Ümit Taşdelen, Kangallar ile çiftleştirilen bir çok melez köpeğin Kangal köpeği olarak satılıp beslendiğini belirtip, ırkta yaşanan bozulmanın neden olabileceği tehlikelere değindi. Kangalların dünyada bilinen en zeki ve en akıllı koruma köpeği olduğunu hatırlatan Taşdelen, Kangalların asla çocuklara veya sürüye zarar vermeyeceğini, melez ırklarda ise bunun aksi durumlarla karşılaşılabileceğini ifade etti.
Melez ırklar çocuk ve sürüye zarar verebilir
Taşdelen, Anadolu’da bir çok melez köpeğin Kangal olarak beslendiğine vurgu yaparak, “Son zamanlarda Kangal köpeği diye ortalıkta bir sürü çoban köpekleri, melez köpekleri bu var. Bu köpeklerin türemesinde hepsinde hemen hemen Kangal kanı var. Bu köpekler kangala yakındır ama Kangal köpeği değildir. Kangalın kendine has bir standart ölçüleri vardır. En büyük ayırt eden özellikleri ise karakter özelliğidir. Kangal köpekleri insanlara karşı çok duyarlı bir hayvanlardır. Kesinlikle insanlara zarar vermezler ama diğer köpekler de böyle bir şey yok. İnsana zarar verme huyları olabilir. Mesela çocuklara karşı Kangal köpekleri çok daha duygusal davranır. Kesinlikle zarar vermez ama diğer köpeklerde aksi durumlar söz konusu olabiliyor. Sokak köpekleriyle çiftleştirilerek meydana getirilen birçok bozuk ırk köpekler var. Onları insanlar Kangal köpeği sanıyor, fakat Kangal köpeğinin karakteri hiçbir köpekte mevcut değildir.”dedi.
En büyük özelliği karakteri
Taşdelen, Kangal köpeklerini diğer melez ırklardan ayıran en büyük özelliğinin karakteri olduğuna dikkat çekerek, “Kangal köpeğinin anatomik yapıları önemli ama en büyük özelliği karakteridir. İnsan gibidir çok zeki bir hayvandır. Kangal köpeği evcil bir kurttur. İkisinin beyni aynı sistemle çalışır. Biri evcil kurttur diğeri vahşi kurttur. Doğalarında birbirine karşı düşmanlık vardır. Kurtlar ile tek mücadele edebilecek köpek, Kangal köpeğidir. Gücüyle ve zekasıyla en önemlisi karakteriyle. İki cambaz bir ipte oynamaz diyelim. Dediğim gibi bazı bölgelerde, kürekler veya malaklı gibi birçok ırk türedi. Bunların hepsi kangal köpeğine yakın köpekler ama kangal köpeği değil. Dediğimiz gibi o köpekler kesinlikle Kangal kanı girmiştir o köpeklerin damarına ama Kangal’ın karakterini taşımazlar” dedi.

Çakma Kangallara dikkat

Çakma Kangallara dikkat

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